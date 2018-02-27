كاظمة يستعيد صلبوخ والحشاش أمام الجهراء

كتب- ناصر الفضلي:

كشف حماد العجمي اداري الفريق الاول لكرة القدم بنادي كاظمة ان فريقه سيستعيد جهود ظهيره الايمن سلطان صلبوخ في مباراته المقررة امام الجهراء بعد غد على ستاد مبارك العيار وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري فيفا بعد استنفاد صلبوخ لعقوبة الايقاف اثناء لقاء السفير امام النصر في الجولة الماضية، مشيرا الى ان الجهاز الطبي يبذل جهودا حثيثه لتجهيز اللاعب فهد الحشاش من اجل المشاركة في مواجهة ابناء القصر الاحمر بعد ان غاب عن مباراة العنابي بداعي الاصابة.

واوضح العجمي ان اعضاء الجهازين الاداري والفني يبذلون جهودا لاخراج اللاعبين من الاثار النفسية للهزيمة الاخيرة امام العنابي، مبيننا ان المدرب البرتغالي انتوني يعمل على تصحيح الاخطاء التي وقع بها اللاعبون وخصوصا الدفاعية منها وكلفت اهتزاز شباك الحارس حسين كنكوني في ثلاث مناسبات امام النصر، لافتا الى ان المدرب ومساعديه يسعون الى تفعيل القدرات الهجومية من خط الوسط لايجاد الحلول وزيادة المعدلات التهديفية للبرتقالي في المواجهات المقبلة له بالدوري وبالتالي تحسين النتائج والابتعاد عن المركز قبل الاخير في جدول الترتيب.