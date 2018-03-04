كاظمة يقترب من التجديد لباولو وليما

كتب – محمد إبراهيم:

وضعت إدارة الكرة في كاظمة ملف التجديد للثنائي المحترف البيروفي باولو هيرنان والبرازيلي اليكس ليما ضمن أولويات جهاز الكرة خلال المرحلة الحالية التي ينافس فيها الفريق للابتعاد عن منطقة الخطر في سباق الهروب من دائرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وفتح جهاز الكرة خطا للتفاوض مع الثنائي لمنحهم المزيد من الاستقرار لمواصلة الأداء بقوة مع كتيبة البرتقالي في المراحل الهامة المقبلة من عمر المنافسات المحليه، يأتي ذلك في الوقت الذي يقدم فيه اليكس ليما مستوى ثابت مع السفير منذ انضمامه إليه في الموسم الماضي، في حين نجح البيروفي هرنان في لفت الأنظار منذ انضمامه لصفوف الفريق في انتقالات يناير الماضي قادما من الدوري البيروفي، وتنتظر إدارة الكرة موافقة الثنائي على العرض من أجل اتمام التجديد بشكل رسمي بعدما منحتهما الفرصة لدراسة العرض.

من ناحية أخرى تواصل كتيبة البرتقالي رحلة استعداداتها لمواجهة العميد المتصدر في ختام القسم الثاني لدوري “فيفا” الممتاز والمقرر لها غدا ، حيث باشر الفريق تدريباته أول أمس من دون راحة عقب الفوز على الجهراء من أجل التجهيز للمباراة المهمة، عبر حصة تدريبية خفيفة لإعادة الاستشفاء.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي توني أوليفيرا على الاجتماع باللاعبين وحثهم على مواصلة الأداء بقوة من أجل الحفاظ على نغمة الانتصارات ضمن مساعيهم للابتعاد عن دائرة الخطر.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز بديل لقلب الدفاع المحترف عمر دياكتيه الذي يغيب عن مواجهة العميد للايقاف، ويفاضل الجهاز الفني بين فيصل دشتي وأحمد عتيق لمنح الفرصة لأحدهما للمشاركة إلى جانب البرازيلي ليما كقلب دفاع في الوقت الذي تبقى فيه بقية كتيبة البرتقالي مكتملة استعدادا للابيض.