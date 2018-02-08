كتب-احمد السقا:

تقام اليوم الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة التي تستضيفها صالة نادي الجهراء عندما يلتقي الكويت والنصر في الرابعة والنصف عصرا تليها مباراة القادسية وكاظمة في 6 مساء وتختتم مواجهات الجولة بلقاء الجهراء مع العربي في الثامنة والنصف مساء.

وكانت فرق الكويت والقادسية والجهراء قد فازت في الجولة الماضية ليحصل كل فريق على نقطتين اما الفرق الخاسرة كاظمة والعربي والنصر حصلت على نقطة وحيدة.

وتعتبر مواجهة القادسية وكاظمة هي الابرز في لقاءات اليوم نظرا لتقارب مستوي الفريقين بالاضافة الى رغبة البرتقالي بقيادة مديره الفني الصربي نيناد الى تحقيق الفوز الاول له وتعويض الخسارة التي لحقت بالفريق المباراة الماضية امام الجهراء في افتتاح مسابقة الدوري ويعول المدرب الصربي على نجمه وصانع العاب احمد البلوشي بالاضافة الى محمد الملا المعار من الشباب والمصري محمد السيسي وعبد العزيز ريحان.

اما كتيبة الاصفر بقيادة المدير الفني الجديد جورادنكو فتسعي لمواصلة انتصاراتها من اجل الحصول على لقب الدوري وتعويض خسارتهم ببطولة درع الاتحاد امام الجهراء الشهر الماضي ويعتمد المدرب على فهاد السبيعي صانع الالعاب وعبد العزيز الحميدي وعبد الله سالمين وعبدالرحمن السهو وناصر الهجرس ومن المتوقع ان تكون المباراة حافلة بالندية والاثارة نظرا لاهميتها لكلا الفريقين.

وتجمه المباراة الثانية الجهراء المنتشي بفوز مهم في الجولة الماضية على كاظمة مع العربي الذي خسر امام الكويت في الجولة الماضية، ويعتبر ابناء الجهراء الاقرب لتحقيق الفوز نظرا لتواجد عدد من اللاعبين المميزين ابرزهم تركي الشمري واحمد سعود واحمد فالح بالاضافة الى عودة كابتن الفريق عبد العزيز ضاري بعد شفاءه من اصابة الرباط الصليبي التي ابعدته عن الملاعب لفترة تخطت ستة اشهر عطفا على تواجد جهاز فني متميز بقيادة الليتواني لوكاس الذي نجح في اعادة ابناء القصر الاحمر الى منصة التتويج بعد غياب طويل وتتويجهم بدرع الاتحاد الشهر الماضي بينما ابناء المنصورية بقيادة مدربهم الوطني خالد القلاف سيحاولوا تغيير الصورة السيئة التي ظهروا عليها امام الكويت.

وسيكون الكويت مرشحا لاجتياز عقبة النصر في المباراة الثالثة اليوم، نظرا للفارق الفني الذي يصب في مصلحة الابيض الذي يضم نخبة من اللاعبين المتميزين مثل محمد الهدهود وعبد الرحمن الشمري وكابتن الفريق عبد الرحمن الجمعة بالاضافة الى حسين الخباز وحمد عدنان وفهد الظفيري في التصويبات الثنائية والثلاثية.

ويدرك مدرب الفريق السلوفيني بويان ان لقب الدوري يمثل اهمية كبيرة للفريق خاصة بعد خسارة درع الاتحاد من مرحلة نصف النهائي، علما بان ادارة النادي وفرت كل عناصر النجاح المتاحة لمساعدة الفريق على الفوز ببطولات الموسم الحالي.