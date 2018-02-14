كاظمة يهزم السالمية في “اليد”

كتب – خالد العنزي:

تمكن كاظمة من الحاق الهزيمه الاولى هذا الموسم ليد السالمية عندما فاز عليه امس بنتيجة ٢٢-١٧ في اللقاء الذي اقيم بينهما بختام مباريات الاسبوع ال١٣ من دوري الدمج على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية، واداره الحكمان هاني ابل ومشاري الرميح.

وبهذا الفوز رفع كاظمه رصيده الى ٢٣ بالمركز الثاني “مؤقتاً” بينما لا يزال السالمية متصدر الترتيب رغم الخساره برصيد ٢٤ نقطة.

وفي لقاء اقيم اول من نفس ضمن نفس الاسبوع استطاع القرين من تحقيق الفوز على التضامن بنتيجة ٣٠-١٩ ليرفع رصيده الى ١٤ نقطة بالمركز السابع بينما لا يزال التضامن بالمركز الاخير دون رصيد لخسارته جميع مبارياته السابقة، وادار اللقاء الحكمان عبدالرحمن الملا وعبدالعزيز فيصل.

بدأ كاظمة الشوط الاول بقوة حيث لعب بدفاع ٥-١ مع تقدم محمد الصانع لمواجهة هجوم السماوي، واعتمد على تصويبات فيصل واصل ومحمد عبدالجواد من الخط الخلفي الى جانب اختراقات مبارك الخالدي من الجناح، كما تألق حراس “البرتقالي” عبدالعزيز الظفيري بصد هجوم الخصم وحسن بوعباس الذي صد رميتين جزاء للسالمية نفذها عبدالعزيز الزعابي وعبدالرحمن سند، وتقدم بالنتيجة حتى منتصف الشوط بفضل تعليمات مدربهم الحزائري رابح غربي والدفاع القوي بقيادة سالم عبدالسلام ومحمد الصانع وواصل، ثم تعادل السالمية وتقدم لاول مرة بالدقيقة ١٥ بفضل تألق حارسه علي صفر وتصويبات مهدي القلاف وراكان تقي ثم عبدالرحمن سند الذي اشركه مدرب السالمية الوطني خالد الملا منتصف الشوط، واستمر اللعب سجال بين الطرفين حتى الدقيقتين الاخيرتين حيث انهى كاظمة الشوط لمصلحته.

وفي الشوط الثاني، تكرر سيناريوا الشوط الاول حيث واصل كاظمة تألقه بفضل براعة حارسه الظفيري وواصل بالهجوم وسط تراجع غريب للاعبي السالمية، ووسع البرتقالي الفارق الى سبعة اهداف قبل ان يعود السالمية لتقليص النتيجة الى خمسة اهداف بفضل جهود مهدي القلاف وعبدالرحمن سند ومحمود علي.

وشهد اللقاء تعرض نجم كاظمة ابراهيم الامير للاصابة في رقبته ما اثر على مجرى التنفس لديه ولولا تدخل اخصائي العلاج الطبيعي لحدث مالم يحمد عقباه، وتم نقل اللاعب الى المستشفى.