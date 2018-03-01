كاظم الساهر لم يرد على شائعة زواجه

انتشرت قبل أيام صورة جديدة، للفنان كاظم الساهر مع فتاة تونسية، سبق أن نشرت صورة لهما منذ أشهر، وقيل إنه يعيش معها قصة حب، تكللت بزواجه منها سريعاً.

وبدأت القصة بعد نشر الصحافي حيدر النعيمي على صفحته في “فيسبوك” خبر الزواج، مغردا: سارة التونسية من مدينة صفاقس تكسر عزوبية كاظم الساهر وتتزوجه.

وقبل أن يؤكد النعيمي الخبر، انتشرت صورتان للساهر مع شابتين مختلفتين، على أن واحدة منهما زوجته، وتحملان نفس الاسم سارة، الأولى تونسية والثانية مغربية، وهي مهندسة ديكور مقيمة في دبي، من معجبات الفنان كاظم الساهر، وتحرص على حضور أغلب حفلاته، كما التقته أكثر من مرة.

واختلط الأمر على الجمهور بين “السَّارتين”، وتساءلوا: زوجة كاظم مَن تكون؟.

وفي الصورة التي انتشرت اخيرا وهي في “لاس فيغاس” الأميركية، حيث يحيي القيصر مجموعة حفلات في الولايات المتحدة، ظهرت سارة التونسية إلى جوار الساهر، ومعهما ابنه وسام وبعض الأصدقاء، وهم أقرباء زوجة ابنه وسام السابقة، ما جعل البعض يطلق شائعة زواج كاظم منها، لكونها موجودة معه في جلسة عائلية.

ورغم تناقل وسائل إعلام عراقية وعربية معلومات تفيد بزواج الفنان كاظم الساهر من التونسية سارة، إلا أن الساهر لم يرد بعد على كل هذه الأخبار المتداولة.

وسبق للساهر الزواج عندما كان شاباً لم يبلغ عامه العشرين، تزوج حينها من عراقية، أنجب منها ابنيه وسام وعمر، لكنهما انفصلا بهدوء.