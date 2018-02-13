كتب-فارس العبدان:

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم، أن التدوير الذي شهدته الوزارة اول من أمس الاول جاء بناء على رؤية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للدفع بعجلة الاصلاح والتنمية، مؤكدا ان التدوير ستراتيجية حميدة يجب تعميمها في الجهات الاخرى لاسهاماتها في تطوير القطاعات.

وأوضح كاظم في تصريح على هامش احتفالات الاعياد الوطنية لقطاع التنمية الاجتماعية أمس في مركز تنمية المجتمع في العدان، ان تدوير القياديين يكسبهم خبرات متعددة لكون القيادي لا يجب ان يبقى بذات القطاع لسنوات طويلة حيث ان من يبدع في قطاع وينجز فيه، يذهب الى قطاع اخر ويبدع مشيرا الى ان قطاع التنمية الذي كان يقوده قبل التدوير يختلف كليا عن قطاع التخطيط والتطوير الاداري الذي انتقل اليه.

ولفت الى ان قطاع التخطيط والتطوير الاداري يؤدي دورا كبيرا في عملية الميكنة التي تعمل عليها الوزارة حاليا من خلال ادارة الحاسب الالي، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من ميكنة قطاع التعاون يجري العمل حاليا لميكنة ادارة الرعاية الاسرية التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، ويعد قطاع التخطيط والتطوير مرجعا للوزارة من خلال توفير الاحصاءات والبحوث، فضلا عن تعامله المباشر من خلال ادارة التطوير الاداري مع ديوان الخدمة المدنية لكل ما له علاقة بالهيكل التنظيمي.