كتب – فارس العبدان:

دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التخطيط والتطوير الاداري حسن كاظم، جميع المديرين التابعين لقطاع التخطيط، للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده الاسبوع المقبل، لمناقشة آخر المستجدات في آلية عمل الادارات والتركيز على أهم الأولويات المنفذة للخطة الموضوعة في سبيل تحقيق الأهداف والسياسات العامة للوزارة.

جاء ذلك خلال رعايته احتفال مراكز تنمية المجتمع في محافظة الأحمدي بمناسبة الأعياد الوطنية الذي أقيم صباح أمس في مركز تنمية المجتمع في هدية تحت شعار «قائد حكيم وشعب وفي».

وشدد كاظم على ضرورة استكمال مسيرة من سبقه في تولي مهام قطاع التخطيط، مبينا أنه سيجتمع مع مديري ادارات التخطيط والمتابعة والحاسب الآلي والتطوير الإداري والبحوث والإحصاء ومركز تنمية الموارد البشرية، للتأكيد على أهمية تحديد أهداف أولويات المشروعات المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها لاسيما تلك الخاصة بالخطة الإنمائية.

واشار كاظم الى أهمية تقديم خطة ربع سنوية من الإدارات الخمس التابعة لقطاعه، لتشمل تطوير العمل في مختلف المجالات لاسيما الخاصة في التنمية المستدامة وتشغيل نظام الـ”I.T” بأحدث التقنيات المطورة، مشيرا إلى أنه سيدعم إدارة الحاسب الآلي بقوة لتنفيذ مشاريعها والاستمرار في نظام الربط الألكتروني مع وزارات الدولة إلى جانب ربط إدارات وقطاعات الشؤون فيما بينها البعض، معتبرا أن إدارة الحاسب الآلي هي القلب النابض للوزارة في تفعيل التكنولوجيا وتطبيق الميكنة.

واكد أن هناك أوليات خاصة بشبكات الامان، إلى جانب الربط الآلي والميكنة، مؤكدا أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد تطبيق مشروعي التوقيع الالكتروني والبريد الكتروني.

وحول شبكات الأمان، قال كاظم: ان المشروع تحت قيادة الأمانة العامة للتخطيط وهو بين الشؤون والمجلس الأعلى للتخطيط للتأمين على المجتمع الكويتي، مبينا أن قطاع التخطيط معني في جزء من هذا المشروع الذي يحظى باهتمامات خارجية.

وبالعودة إلى الحفل، أعرب كاظم عن فخره واعتزازه لما شاهده في مركز تنمية مجتمع هدية، مؤكدا أن المشاركين في الحفل قدموا «شيئا كبيرا جدا» من خلال تقديمهم الأعمال الرائعة.

وأوضح أن المراكز المشاركة تفننوا في العروض باستثمار الحرف اليدوية واستثمارها في مشروع اعادة التدوير الذي دائما نحث عليه، إذ ان الفتيات المشاركات طورن المعرض ليكون بأحسن صورة وأعماله مشوقه وملموسة.

ولفت إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية ارتأى إشراك ثلاث ادارات هي ادارة المرأة والطفولة وادارة تنمية المجتمع إلى جانب إدارة الرعاية الاسرية متمثلة من كسب يدي، في تنظيم هذه المعارض، بالإضافة إلى السماح ودعوة الفرق التطوعية للمشاركة في إطار تعزيز مفهوم أهمية الشراكة المجتمعية.

وقال كاظم: ان الشؤون تطمح إلى التطوير الدائم في قطاعاتها كافة، حيث تسعى للتواصل مع المجتمع بشكل فعال من خلال قطاع التنمية الاجتماعية والقطاعات الاخرى، والقادم أفضل، فهناك المزيد من الفعاليات المهمة والهادفة.

من جانبها، أكدت رئيسة مركز تنمية المجتمع في الفنطاس حنان الغريب أن الفعالية شهدت مشاركة جميع مراكز تنمية المجتمع في محافظة الاحمدي بمناسبة احتفالات الاعياد الوطنية، وهي مراكز الفنطاس وهدية والظهر وصباح الاحمد وضاحية على صباح السالم.

وقالت الغريب: مستمرون في تنظيم الاحتفالات والفعاليات الهادفة ضمن الخطة التشغيلية في احتفالات الأعياد الوطنية، مبينا أن المعرض شمل أركانا متنوعة تضمنت الحرف اليدوية ومشغولات الاسر المنتجة، معربة عن شكرها لجميع المشاركين الذي ساهموا في انجاح الحفل.