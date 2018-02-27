صارخوه: نمو محفظة العقارات الدولية للشركة إلى 263 مليون دولار من الصفقات الإقليمية والدولية

أعلنت شركة كامكو للاستثمارعن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. وسجلت الشركة صافي إيرادات بلغت قيمتها 9.61 مليون دينار كويتي، محققة زيادة نسبتها 16 في المائة مقابل 8.29 مليون دينار في العام 2016، في حين بلغ صافي الربح قيمة 1.14 مليون دينار، مقابل 1.27 مليون دينار في العام 2016، بربحية سهم 4.80 فلس للسهم الواحد مقابل 5.36 فلس للسهم الواحد في العام 2016.

وأرجعت “كامكو” النمو في البيانات المالية للشركة الى زيادة إيرادات الرسوم على الأنشطة التشغيلية بنسبة 9 % حيث ارتفعت من 6.4 مليون دينار في 2016، الى 7 ملايين دينار تقريباً في 2017، كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة لتصل الى 3.37 مليار دينارتقريباً، مقارنة مع 3.2 مليار دينار تقريباً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه: „لقد بدأنا العام 2017 على وقع جيد للأسواق في كل من الكويت والسعودية، ببلوغ السوقين ارتفاعات لم نشهدها منذ فترة مواصلة النمو الذي بدأتاه في العام 2016. وتمكنت بورصة الكويت من اكتساب الزخم على خلفية تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق مدفوعاً بتأهل السوق للانضمام إلى مؤشر فوتسي، الأمر الذي ساهم في دفع السوق لتحقيق مزيداً من الارتفاع. وبنهاية العام 2017 ارتفعت أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ عدة أشهر نتيجة لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، الامر الذي يصب في مصلحة اقتصادات دول الخليج“.

وتعقيباً على النتائج المالية، قال صرخوه: „ تمكنت كامكو خلال العام 2017 من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة على صعيد توفير الحلول المالية والاستثمارية بما يتماشى مع المعايير العالمية القائمة على تحقيق النتائج الملموسة لعملاء الشركة، حيث تربع صندوق كامكو للاستثمار على قائمة الصناديق الاستثمارية الافضل أداءً من حيث العائد (كما في 31 ديسمبر 2017)، ليس فقط على مستوى الكويت بل والمنطقة. ومن خلال تتبع نهج ستراتيجي مستدام، نجحت كامكو أيضا في إتمام عدد من الصفقات العقارية الهامة التي تضاف الى سجلها من الصفقات الإقليمية والدولية، مما انعكس على نمو محفظة العقارات الدولية للشركة لتبلغ 263 مليون دولار تقريباً. كما نجحنا في إدارة ثلاث صفقات مصرفية استثمارية كبرى بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار„.

وأشار صرخوه إلى استمرار كامكو في العمل على تعزيز الخدمات وطرح المزيد من المنتجات الاستثمارية التي تقدمها على نطاق دولي واقليمي، بهدف زيادة العوائد المالية والاستراتيجية للشركة لتقوم بالدور المنوط بها لدعم وتعزيز تنوع الاقتصاد المحلي الكويتي. شدد صرخوه على مواصلة كامكو استراتيجيتها خلال العام 2018، واضعة هدفاً نصب أعينها لتحديد وتنفيذ الصفقات الجذابة بما يوفر أكثر الهياكل كفاءة وتعظيم العوائد لصالح عملاء الشركة.