“كامكو” رتبت إصدارات دين بقيمة مليار دولار في 2017

قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، إن شركته رتبت 3 إصدارات لأدوات الدين بقيمة تجاوزت المليار دولار خلال العام الماض

وأكد فيصل صرخوه في لقاء مع “سي إن بي سي عربية”، اليوم الخميس، صناديق الشركة الاستثمارية والعقارية حققت أداءً لافتاً في العام الماضي وتفوقت على مؤشرات الأسواق.

وأوضح صرخوه أن الشركة حافظت في العام الماضي على الزيادة في إيراداتها بأكثر من 16% لتستمر الزيادة للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أن مصروفات “كامكو” ارتفعت كذلك في العام الماضي نتيجة استثمار الشركة في النظم والموارد البشرية والتطوير الداخلي.

وأشار إلى أن انخفاض أرباح العام الماضي كان بسبب وجود مخصصات محجوزة لدى الشركة، لكن المؤشرات بشكل عام كانت إيجابية.

وأكد صرخوه على أن الشركة تركز بشكل عام على إدارة الأصول التي ارتفعت بأكثر من 5% في العام الماضي، لتصل إلى 3.3 مليار دينار.

وحققت “كامكو” أرباحاً بقيمة 1.14 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 1.28 مليون دينار في عام 2016، بتراجع نسبته 10.9%.