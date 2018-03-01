كتبت – مروة البحراوي:

شاركت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) في فعاليات مسيرة “من أجلك يا وطن”، التي نظمها الفرق التابعة لمتحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، وانطلقت من شاطئ الشويخ بشارع جابر الأحمد وصولاً إلى أبراج الكويت على شارع الخليج العربي وذلك، تحت شعار “خدمة مجتمعي من خلال هوايتي”.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة حملة (كان) د. خالد الصالح، إن مشاركة الحملة في هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والتوعوية وللمشاركة في الاحتفالات الوطنية للكويت بعيدي التحرير والاستقلال وذكرى تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم.

وأشار إلى أنه تمت دعوة حملة “كان” من خلال جلال الغريب من فريق “Kuwait drag965″، موضحاً بأن كان حريصة على المشاركة في كل الفعاليات التي يمكن من خلالها إيصال رسائل للتوعية حول الأمراض السرطانية بمختلف أنواعها.

وبين بأن مشاركة (كان) تمثلت في تقديم رسائل توعوية حول الأمراض السرطانية وطرق الوقاية والكشف المبكر عنها، فضلا عن توزيع بورشورات توعوية على المشاركين في الفعالية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

يذكر، أن هذه الفعالية انطلقت بالتزامن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من فريق نجوم العرب في المملكة العربية السعودية، وشهدت الفعالية رفع أعلام دول الخليج احتفالا بالأعياد الوطنية الكويتية.