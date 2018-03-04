كبح 120 مركبة معروضة للبيع في صباح الناصر والعارضية

كتب ـ مشعل السنعوسي:
شنت دوريات مرور الفروانية حملة امام دوارات منطقتي صباح الناصر والعارضية ضد المخالفين الذين يوقفون مركباتهم في هذه المناطق بغية بيعها.
وقال مصدر امني ان الحملة اسفرت عن كبح 120 مركبة وتسجيل عدد من المخالفات بينها اتلاف املاك الدولة وعرقلة السير, مؤكدا ان الحملات المرورية مستمرة في كل ارجاء المحافظات لملاحقة المخالفين والمتجاوزين على القانون.
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