الغانم: المؤتمر كرس دور الكويت كمركز دولي للمؤتمرات يتمتع بالأمن والاستقرار

فيصل الحمود: مستوى متميز وأداء راق في استقبال ضيوف الكويت

الاعرجي: نثمن جهود اصحاب ومديري الفندق في الاخراج الرائع للمؤتمر

السفير المصري: التنسيق والتنظيم وجهان لعملة واحدة من الأداء الرائع وحسن الضيافة

الوزان: ضيافة وحسن استقبال منقطع النظير من ملاك كراون بلازا

الملا: جهود القائمين على كروان بلازا وراء النجاح الباهر للمؤتمر

الشمالي: التنظيم والتنسيق يعكس ريادة الفندق وجهود الملاك والاداريين

المتلقم: «الثريا سيتي» لياقة عالية المستوى في استضافة المؤتمرات الدولية

الحميدي: طفرة متقدمة تحققها ادارة الفندق في احتضان كبرى الفعاليات

العنجري: نجاح المؤتمر يؤكد امكانية تحول الكويت إلى دولة سياحية

أشاد اقتصاديون ورجال أعمال بحسن ومسؤولون بادارة وتنظيم مؤتمرالكويت الدولي لإعادة إعمار العراق مؤكدين ان اللياقة العالية والحفاوة والترحيب بضيوف المؤتمر يعكس قدرة مجموعة فنادق الثريا سيتي في تنظيم كبرى المؤتمرات بجودة عالية المستوى.

وقالوا في تصريحات متفرقة أن تنظيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يبرز الريادة العالية لفندق كراون بلازا بما يمتلك من قاعات ضخمة تعكس الذوق الحضاري وروعة التصميم المواكب لأفضل المواصفات العالمية لاسيما وانه يعكش الانطلاقة الحقيقية للفندقة المتطورة في الكويت.

وقالوا إن جهود ملاك الفندق كانت واضحة منذ بداية صباح اليوم الأول لفعاليات المؤتمر حيث بذل جواد بوخمسين وابناؤه جهدا كبيراً في استقبال الوفود والقياديين ولم يألوا جهدا في تقدم الصفوف للترحيب باستقبال المشاركين للمؤتمر وضيوف الكويت ليعكس بذلك الدور الريادي لرجال الأعمال ذوي الهمة والعزيمة لإنجاح مؤتمر عالمي بهذا الشكل يعكس الصورة المشرقة للكويت.

واشاروا إلى أن التنسيق الكبير بين جهات الدولة ممثلة في غرفة التجارة والصناعة والبنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ووزارة الخارجية والداخلية والمؤسسات الحكومية والأهلية كان له الدور الذي ساهم في انجاح صورة الكويت كمركز دولي للمؤتمرات تتمتع بالأمن والاستقرار.

وأوضحوا أن قدرة فندق كراون بلازا وهوليدي بما يضم من اجنحة وقاعات عكست القدرة المتميزة لاستقبال هذا العدد الضخم من الشركات وممثلي المؤسسات الدولية ورجال الأعمال والإعلام وهو دلالة واضحة على خبرة الإدارة الكبيرة في تنظيم وادارة فعاليات عالمية ضخمة، مؤكدين ان هذا الترتيب والتنظيم الجيد يعزز من دور الكويت في تنظيم مثل تلك المؤتمرات العالمية الواسعة النطاق.

وألمحوا إلى أن مجلس الوزراء العراقي والوفود المشاركة اشادت بالجهد المبذول من اصحاب الفندق والمديرين والعاملين والأمن واعطت انطباعات ايجابية لمجموعة الفنادق التي تجعل من الكويت مركزاً للمؤتمرات معربين عن سعادتهم الكبيرة لما شهدوه من كرم ضيافة وحفاوة وحسن استقبال من القائمين على فندق كراون بلازا.

وبينوا أن احتضان دولة الكويت لمؤتمر إعادة إعمار العراق يجسد الدور القومي العربي الذي دأبت على ترسيخه خدمة لقضايا الأمة وشعوبها مشيدين بالمبادرة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاحتضان المؤتمر الذي عقد وسط هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشعب العراقي.

وقالوا: إن وجود هذه الصروح من الفنادق في الكويت تدلل على وجود قدرة فائقة على حسن الضيافة والاستقبال للوفود الكبيرة، ويعد كراون بلازا قصر من قصور الضيافة ذات الريادة العالمية والتي شهدت لها جميع الوفود ومن شاركو فعاليات المؤتمر في قاعات كراون بلازا فضلا عن الجهود التي بذلت من الجنود المجهولة بغرفة التجارة والصناعة وبقية الأجهزة المعنية وفيما يلي التفاصيل:

تظاهرة استثمارية

اشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم بجهود كافة الجهات المعنية التي ساهمت في تهيئة المناخ لإنجاح مؤتمر الكويت الدولي والتي تعكس تعاون روح الفريق الواحد مبيناً أن المؤتمر تظاهرة استثمارية ايجابية كونه يضم حجم شركات كبير تجاوز الـ 1500 شركة إلى جانب الجهات الإعلامية الدولية ورجال الأعمال وهو ما يعكس نجاح الجهات القائمة على تنظيم المؤتمر.

وأوضح الغانم أن الشركات أقبلت بتفاؤل وحماس للمشاركة في هذه الفرصة الاقتصادية والسياسية والإنسانية في آن معا، مستذكرا ما تميزت به التجارب السابقة لدولة الكويت من جدية وكفاءة ونجاح في هذا الميدان. مشيرا الى ان الكويت مؤهلة كي تكون البوابة الرئيسية لإعادة إعمار العراق نظرا للجوار الجغرافي للكويت وتكاملها الاجتماعي والاقتصادي وتوظيفا لبنيتها الأساسية وكفاءة البنية المؤسساتية والديمقراطية والقضاء والجهاز المصرفي.

واشار إلى أن دولة الكويت لا تنظر الى المؤتمر باعتباره تعبئة تنموية عالمية فحسب بل ترى فيه إعلانا عراقيا وإقليميا بانتهاء مرحلة عدم الاستقرار وبداية لمرحلة الأمن والتنمية في المنطقة كلها.

ترتيب وتنسيق ايجابي

وثمن محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح جهود إدارة فندق كراون بلازا الفروانية وحسن الاستقبال والترتيب للضيوف المشاركين بمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي يعد أكبر حدث في تاريخ الكويت، مثمنا دور مجلس إدارة الفندق وتفاعله الوطني الواضح مع جميع الفعاليات الدولية التي تقيمها الكويت.

وأشاد الحمود بالمستوى الراقي والمتميز لفندق كراون بلازا الذي يتواكب مع المتطلبات العالمية في مثل هذه المرافق، بما يعكس مكانة الكويت في قطاع الفنادق، لاسيما دورها المحوري والسباق في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية على مستوى دول المنطقة والعالم باستضافتها مؤتمر إعمار العراق.

مستوى متطور

واشاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقي د. سامي الاعرجي بجهود اصحاب ومديري فندق كراون بلازا لما قاموا به من جهود كبيرة ورائعة للتنسيق والترتيب واستقبال الوفود المشاركة للمؤتمر كما أشاد بدور الاجهزة الامنية ووزارة الخارجية للتعاون وتضافر الجهود ليصل مؤتمر اعادة اعمار العراق لهذا المستوى المشرف والمتطور.

أداء راق

واثنى السفير المصري لدي الكويت طارق القوني على جهود المنظمين للمؤتمر وبالتنظيم والتنسيق الذي يؤكد كفاءة وقدرة الجهات الكويتية لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة من المؤسسات والشركات العالمية، مبينا ان الفعاليات مستمرة دون اي اخطاء والتنسيق والتنظيم يعكس مرونة الاداء بفندق كراون بلازا وهوليدي إن. وقال: إن الكويت تحقق نجاحات متواصلة في استضافة المؤتمرات والفعاليات المهمة ودورها ايجابي في المنطقة على جميع الاصعدة والمجالات.

انطلاقة حقيقية

ومن جانبه أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن تنظيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يمثل انطلاقة حقيقية للكويت نحو تنظيم هكذا مؤتمرات عالمية وهو يمثل كذلك تنسيقاً كبيراً بين جهات الدولة ممثلة في غرفة التجارة والصناعة والبنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ووزارة الخارجية والداخلية.

واشاد الوزان في تعقيبه على تنظيم المؤتمر بما أبدته الوفود من سعادة بسبب الأداء المميز للمنظمين وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لها.مبينا ً أن استقبال هذا العدد الضخم من الشركات وممثلي المؤسسات الدولية دلالة واضحة على تمكين القيادة والإرادة الساسية في تعزيز دور الكويت في تنظيم مثل تلك المؤتمرات العالمية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي والوفود المشاركة أعطت انطباعات ايجابية كبيرة عن أهمية الكويت مركزاً للمؤتمرات وتحريك المياه الراكدة في كافة الجهات الاقتصادية والمالية والخيرية.

حفاوة وحسن ضيافة

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بمجموعة الملا عبدالله نجيب الملا، ان الترتيبات والجهود التي سبقت تنظيم المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق والتعاون الكبير الذي بذل من كافة الجهات المنوطة بتنظيم المؤتمر تعكس الرغبة الملحة لنجاح الكويت في هذا الحدث.

واضاف إن ما بذله جواد بوخمسين وابناؤه من جهد في استقبال الضيوف والمشاركين من كافة الدول ومسارعتهم لتلبية متطلبات الضيوف ووقوفهم منذ الصباح وحتي نهاية اليوم الأخير مع تحركاتهم المتواصلة هنا وهناك خلال فعاليات المؤتمر للرد على استفسارات الضيوف وتقديم العون لهم انما يعكس الصورة المشرفة للكويت لاسيما وأن الوقت ضيق والأعداد القادمة لحضور المؤتمر كانت كبيرة.

وقال الملا لاشك لقد شهدنا تعاوناً وجهداً كبيراً من الجنود المجهولين في غرفة التجارة والصناعة وهناك ادواراً مهمة قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية لتسهيل دخول الضيوف مع تأمين الوضع كاملاً جميعها جهود تصب في شريان واحد يؤكد قدرة الكويت قيادة وحكومة وشعباً على تحقيق عناصر الأمن والأمان لضيوفها.

وتابع أن تنوع الفرص وتنوع برنامج المؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية للعالم بالتعاون مع الجهات العراقية سواء الحكومية أو القطاع الخاص كانت تعمل بصورة الفريق الواحد دون النظر إلى ما مضى من احداث مؤلمة وما قام به النظام من غزو وما بلغ بين البلدين من خلافات وهو المؤتمر الذي يدلل على ان الكويت بلد الانسانية حقا وهي تجب صور الخلاف وتفتح صفحات التقارب والتآلف لوضع الشعوب في قالب التعاون والإخاء ولاسيما كشعب مجاور.

نجاح منقطع النظير

وأشاد وزير المالية الأسبق مصطفي الشمالي بجهود ودور الجهات المنظمة لفعاليات، مؤتمرإعادة إعمار العراق والذي عقد في الكويت، خلال الفترة ما بين 12-14 الجاري، بمشاركة حوالي 35 دولة، إضافة إلى أكثر من ألفي شركة عالمية، وتضمن ثلاثة محاور اولها وابرزها إعادة إعمار المناطق المحرَّرة التي تعرّضت للتدمير خلال الحرب على داعش، وهنا نستطيع القول أن قدرة الجهات التي نظمت المؤتمر بما فيها وزارة الداخلية والخارجية والدفاع وغرفة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الكويتي ومجموعة بوخمسين القابضة والجهود الشخصية التي بذلها جواد بوخمسين بفندقي كراون بلازا وهوليدي انما يعكس نجاح التنظيم وحسن الضيافة والحفاوة بضيوف الكويت.

ومن جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية العليا لمؤتمر إعمار العراق وكيل وزارة الاعلام المساعد للإعلام الخارجي فيصل المتلقم على اللياقة العالية المستوى التي تتمتع بها مجموعة فنادق «الثريا سيتي» خلال استضافة اعمال وفعاليات مؤتمر إعمار العراق، مشيراً الى ان «الثريا سيتي» تمتلك قاعات عالية المستوى في استضافة أكبر المؤتمرات الدولية، وهذا ما لمسناه، من خلال اللياقة العالية لجميع قطاعات «الثريا سيتي» بما فيها فندق كراون بلازا وهوليداي ان ومجموعة القاعات وفي مقدمتها «البركة» التي اعدت لهكذا مستوى من المؤتمرات الدولية الكبرى.

وتابع المتلقم: ان نجاح الكويت في استضافة مؤتمر اعمار العراق تحرك عبر مجموعة من المحاور ليرسخ مكانة «دولة الكويت وجهوزيتها العالية، وبهذه المناسبة اجدد التهنئة لجميع كوادر وقيادات «الثريا سيتي» على لياقتها وحضورها والخدمات العالية على صعيد الإعداد والإنجاز، وهذا ما لمسناه من قبل جميع الضيوف الذين أشادوا بمكانة الكويت في قطاع الفندقة وفي استضافة هكذا حدث حضره العالم في وقت واحد.

جهود ضخمة

وبدوره قال وزير الأشغال العامة الأسبق بدر الحميدي ان جهود كبيرة بذلت لانجاح المؤتمر ولاشك انها تجمعت والتقت في رغبة واحدة هي تحقيق الهدف المنشود والذي تسعى إليه القيادة السياسية في البلاد مبيناً أن تنظيم المؤتمرحقق تناغما بين المنظمين وكان شاهداً على رغبة الجميع في الكويت لإنجاح المؤتمر لاسيما مع ‏اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحرصه على تعزيز التعاون مع العراق لإيمانه بأهمية ومكانة العراق بين دول المنطقة.

وافاد الحميدي: إن ما قدمته الحكومة والقطاع الخاص في الكويت من دعم وجهود يبرز التعاون وتضافر الجهود مشيداً بجهود وفريق العمل بفندق كروان بلازا وهوليدي إن في استقبال الضيوف والوقوف على احتياجتهم وتسكينهم وترتيب القاعات التي تمثل قصر المؤتمرات وكذلك جهود المديرين والمنظمين وكافة الجنود المجهولة التي دعمت نجاح المؤتمر.

قاعة البركة

ومن جانبها أكدت المدير العام في شركة ليدرز جروب لتنظيم المعارض والمؤتمرات نبيلة العنجري أن النجاح الذي حققه تنظيم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق على أرض الكويت بحضور أكثر من 70 دولة ومنظمة عالمية وبحضور ما يزيد على 2000 شخصية اقتصادية عالمية ومحلية في الكويت دليل على امكانية ان تتحول الكويت الى دولة سياحية .

واشادت بقاعة مؤتمرات كراون بلازا ( البركة ) التي تمثل إحدى أهم القاعات القادرة على تنظيم مثل تلك الفعاليات باقتدار.

وأضافت العنجري: إن انطلاق فعاليات المؤتمر بهذا الزخم والدعم اللوجستي من جميع الفعاليات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص لم يأت عبثاً، بل كان نتاج جهود كبيرة قادها صاحب السمو أمير البلاد

وأشارت إلى أن المؤتمر يعتبر الحدث الأضخم في الكويت ودليل على قدرة الكويت في تنظيم هذا النوع من الفعاليات وبشكل أبهر الجميع.