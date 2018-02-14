“كريدي سويس” يتكبد خسائر تفوق المليار دولار في 2017

جنيف – كونا:

أعلن بنك (كريدي سويس) السويسري أمس تكبده خسائر بقيمة 983 مليون فرنك (1٫05 مليار دولار) عن تعاملاته خلال عام 2017.

وأوضح البنك في بيان ان هذه الخسائر تأتي بسبب ما وصفها بعوامل استثنائية لا سيما التعديلات الضريبية الجديدة في الولايات المتحدة الاميركية.

في الوقت ذاته اشار البنك الى وجود مؤشرات ايجابية في اعماله عن هذا العام حيث ارتفعت اعماله في بنك آسيا بنسبة 15 في المئة، كما ارتفعت نسبة معاملاته الدولية بنسبة عشرة بالمئة وذلك بعد تقييم البنك الايجابي لحالة الاقتصاد العالمي مع التحفظ على استمرارية هذه النظرة الايجابية وفق البيان.

ولم تؤثر النتائج السلبية للبنك المصنف الثاني على الساحة المالية السويسرية بعد بنك (يو بي اس) على اسعار اسهمه في سوق الاوراق المالية التي ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة خلال الساعة الاولى من التداول في سوق زيورخ للأوراق المالية.