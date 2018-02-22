كلوفيس يشكو العربي في «دولي الطائرة»

كتب – خالد العنزي:

تقدم المدرب الأسبق للفريق الاول لكرة الطائرة بالنادي العربي البرازيلي انطونيو كلوفيس، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي (فيبا)، مطالباً فيها بالحصول على بقية مستحقاته المالية المتأخرة لدى ادارة الاخضر من عقده السابق مع الفريق وهي راتبين متأخرين قيمتهما 3600 دينار، وفي حال لم يسدد العربي رواتب المدرب فإن دولي الطائرة سيفرض عقوبات بحق النادي، وتأتي مطالبات كلوفيس وفقا للمادة 14 من عقد التوظيف الذي وقعه المدرب مع عضو مجلس ادارة النادي فؤاد المزيدي.

وفي صريح خاص «للسياسة»: أكد كلوفيس انه لم يكن يرغب بالتوجه بشكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة، الا ان مماطلة ادارة النادي له منذ منتصف الموسم الماضي وحتى الان جعلته يتقدم بالشكوى المذكورة.

واضاف: «حققت مع الفريق ثنائية موسم 2013-2014 وكانت مكافئتي تخفيض بالراتب والعقد ما اضطرني لترك الفريق، ثم تعاقدوا مع بداية الموسم الماضي وبمنتصف الموسم تمت اقالتي ولي راتبين لم استلمهم من الادارة التي وعدتني بارسال الراتبين لي بالبرازيل الا ان هذا لم يحدث منذ الموسم الماضي، كما ان اقالتي تمت عن طريق الواتس اب حيث اخبروني بعد رغبتهم استكمال المشوار معي».

وكان كلوفيس قد حقق مع الفريق ثنائية الدوري والكأس قبل خمس مواسم وبعد سنوات عجاف لم يحقق خلالها «الاخضر» اي بطولة ثم حدثت المشكلة بتخفيض راتب المدرب واضراب لاعبي الفريق الاول وتوقفهم عن اللعب موسماً كاملاً، وفي الموسم الماضي تم التعاقد معه من جديد واقيل بمنتصف الموسم.

وتأتي شكوى كلوفيس على ادارة العربي، استكمالا لمسلسل الشكاوى التي تقدم بها عدد من محترفي النادي لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد الادارة مطالبين فيها بتسديد بقية مستحقاتهم ومنهم الاردني احمد هايل والغامبي ابراهيما سوهنا والجزائري اكرم جحنيط والارجنتيني داميان.

من ناحية اخرى، اصدرت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة، جدول مباريات كأس الاتحاد لفئة العمومي «الدرجة الأولى» للموسم الرياضي 2017-2018 والذي يقام بنظام «خروج المغلوب» ويقص افتتاح مباريات الكأس الجهراء والعربي يوم الاثنين 12 مارس المقبل ضمن الدور التمهيدي والذي يشهد ايضا مواجهة الشباب وبرقان والصليبخات مع الفحيحيل واليرموك مع التضامن.