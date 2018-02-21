كلوني وزوجته يدعمان تظاهرة ضد الأسلحة بنصف مليون دولار

قرر النجم جورج كلوني وزوجته التبرع بنصف مليون دولار لدعم تظاهرة مؤيدة للاشراف على الاسلحة النارية سينظمها في 24 مارس في واشنطن تلاميذ ناجون من اطلاق نار أودى بحياة 17 شخصا الاسبوع الماضي في فلوريدا.

وقال كلوني في تصريح لوكالة فرانس برس “انا وأمل تأثرنا كثيرا بشجاعة الشابات والشبان في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية”. واضاف “ستكون عائلتنا حاضرة الى جانب هذا الجيل الملفت من الشباب الاتين من كل انحاء البلاد، وباسم طفلينا إيلا والكسندر نتبرع بنصف مليون دولار للمساعدة على تمويل هذا الحدث المؤسس. فحياة اطفالنا رهن به”.

واعرب تلاميذ في اطار وسم “كي لا تتكرر” عبر خدمة “تويتر” الذي اعتمد بعد المجزرة للمطالبة باجراءات، عن “الامتنان الهائل” لكلوني وزوجته لهذا “التبرع الملفت”.

واضاف هؤلاء “نتلقى دعما متواصلا ونحن متحمسون للتظاهر”.

وقد رفع عدة مشاهير الصوت منذ تلك الحادثة للمطالبة بضبط أكبر للأسلحة النارية، من جنيفر لوبيز إلى لويس فونسي مرورا بكيم كارداشيان وإيلن ديجنيريس.