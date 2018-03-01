كلية إيرانية للمذاهب الإسلامية في دمشق

طهران – وكالات:

أعلنت إيران عن تأسيس «كلية للمذاهب الإسلامية» في دمشق، وذلك بعد نحو شهر من إعلانها فتح فروع للجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية «آزاد»، ما يظهر مرحلة جديدة من النفوذ الثقافي الإيراني الناعم، وتصدير الثورة الخمينية ونظام ولاية الفقيه.

وتم الإعلان عن «كلية المذاهب» خلال لقاء أول من أمس، بين رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي ووزير الأوقاف السوري محمد عبدالستار السيد.

وشدد خرازي على ضرورة عقد منتديات للعلماء من «مختلف المذاهب الإسلامية».

من جهته، ثمن السيد الدور والدعم الإيراني للنظام السوري، وأعلن عن تأسيس كلية المذاهب الإسلامية في دمشق بالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.