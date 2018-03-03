كليمنت يغيب عن العربي أمام النصر

كشف مشعل العبكل المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي ان المهاجم النيجري بوني كلمنت سيغيب عن الاخضر في مباراته امام النصر المقررة الاربعاء المقبل على ستاد علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري فيفا بسبب عقوبة الايقاف على اللاعب وحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء الاخير امام التضامن، مشيرا الى ان فريقه سيباشر تدريباته اليوم تحت قيادة المدرب محمد ابراهيم بعد راحة 24 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين.

واضاف العبكل ان العربي سيسعى الى تحقيق الفوز على العنابي لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية بعد الانتصاراين المتتاليين على السالمية والتضامن، مشددا على صعوبة المهمة بالنظر الى ما يمر به العنابي من استقرار فني وتشكيلة مثالية تضم لاعبين واعدين ومحترفين صنعوا الفارق من حيث المستوى والنتائج تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني، لافتا الى ضرورة احترام النصر وعدم التقليل من شأنه لانه يعتبر من الفرق المنافسة في الدوري بدليل بلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.