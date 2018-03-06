كمال أبو رية… رجل عصابات

يبدأ الفنان المصري كمال ابورية، تصوير ديكور منزله ضمن أحداث مسلسل “بركة” بمنطقة الشيخ زايد.

وقال أبورية لوكالة انباء الشرق الاوسط انه سيبدأ التصوير في ديكور منزله بمنطقة الشيخ زايد، بعدما انتهى من تصوير عدد من المشاهد في منطقة اكتوبر، وفي احدى الفيلات بمصر الجديدة. ويجسد كمال ضمن احداث المسلسل الذي تدور احداثه في اطار بوليسي اكشن. شخصية ذات منصب مرموق ثم تنضم الى احدى العصابات ليصبح “رجل عصابات”. مسلسل “بركة” كان يحمل اسم “آخرة صبري” قبل تغييره، من تأليف محمد الشواف واخراج محمد بركة وانتاج تامر مرسي، وبطولة عمرو سعد، هالة صدقي، عايدة رياض، عمر زهران، احمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادي مهني. ويجسد عمرو سعد دور انسان بسيط تورط في احدى القضايا، ويحاول حل اللغز واظهار دليل براءته، ويعد المسلسل التعاون الثاني بين عمرو سعد والمنتج تامر مرسي، بعد ان قدما سويا مسلسل “وضع أمني”.