لندن – رويترز: قالت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة إنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.
وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى (دي.إتش.إل) ما دفع معظم فروعها التسعمائة في بريطانيا إلى الإغلاق.
وقالت الشركة على موقعها الالكتروني “لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات – إحضار دجاج طازج لتسعمئة مطعم في أنحاء البلاد.. أمر معقد حقا”.
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