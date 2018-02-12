كندا وألمانيا يتوهجان في الألعاب الشتوية.. والأميركية جيمي تحرز ذهبية التزلج

حسم الفريق الكندي، امس، تتويجه بالميدالية الذهبية لمسابقة التزلج الفني، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية (بيونغ تشانغ 2018).

وتفوق الفريق الكندي بفارق نقاط لا يمكن لأقرب منافسيه تحقيقه من خلال الجولة الأخيرة من التزلج الفني وهي جولة الحركات الفنية على الأنغام الموسيقية والدوران في الهواء.

وحصد لاعبو ولاعبات الفريق الكندي 63 نقطة، بينما حصد أقرب منافسيه فريق «الرياضيين الأولمبيين من روسيا» 58 نقطة.

وصعد الفريق الكندي إلى نهائي منافسات فئة الزوجي المختلط في الكيرلنغ، وذلك في المرة الاولى التي تدرج فيها فئة الزوجي المختلط لهذه اللعبة في دورات الألعاب الأولمبية.

وجاء تأهل الفريق الكندي بعد أن تغلب على نظيره النرويجي 8 ـ 4 امس في مركز الكيرلنغ بمدينة جانجنيونغ.

ويلتقي الفريق الكندي في النهائي مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، والتي تجمع بين الفريق السويسري وفريق «الرياضيين الأولمبيين من روسيا».

بدورها، توجت الأميركية جيمي أندرسون، بالميدالية الذهبية لمسابقة التزلج بالزلاجة الأحادية على المنحدر الثلجي، واحتلت الكندية لوري بلوين، المركز الثاني لتفوز بالميدالية الفضية، وتلتها الفنلندية إيني في المركز الثالث.

وباتت جيمي أندرسون، أول لاعبة تحافظ على الميدالية الذهبية الأولمبية في التزلج بالزلاجات الأحادية.

وكانت منافسات النهائي قد تأجلت بسبب الرياح العاصفة، وقد شهدت جولتين فقط، بعد أن جرى إلغاء دورا تأهيليا اول من امس.

وانتزعت بيرين لافون أول ميدالية ذهبية لفرنسا في الدورة، بعدما فازت بذهبية التزلج الحر.

لافون، التي أنهت المسابقة برصيد 78.65، تفوقت على الكندية جوستين دوفور لابوانت، الفائزة بذهبية سوتشي 2014، وعلى يوليا جاليشيفا من كازاخستان.

وأنهت الأسترالية بريت كوكس، حاملة اللقب العالمي، المنافسات في المركز الخامس في النهائي المكون من ست سيدات.

كما، فاز النمساوي ديفيد جليرشير بالميدالية الأولمبية الذهبية، في منافسات الزحافات الثلجية، بعدما أهدر الألماني فيليكس لوش، الفوز في النهاية، حيث احتل المركز الخامس.

وحصل جليرشير على الميدالية الذهبية، بزمن بلغ ثلاث دقائق و702ر10 ثانية، فيما حصل الأمريكي كريس مازدزير على الميدالية الفصية، بفارق 026ر0 ثانية، بينما حاز الألماني يوهانيس لودويج الميدالية البرونزية.

وبعد الفوز بذهبيتي بطولتي فانكوفر 2010، وسوتشي 2014، كان لوش يسعى لمعادلة مواطنه جورج هاكل، الذي فاز بثلاث ألقاب فردية، في بطولات (1992 و1994 و1998).

وحصد ارند بيفر، ثاني ميدالية ذهبية لألمانيا بمنافسات البياثلون، وأدى بيفر بشكل سيئ في منافسات الرماية، لكنه فاز بسباق 10 آلاف متر ليتوج بذهبية فئة الرجال، ويضمها إلى الميدالية الفضية التي حصدها في أولمبياد سوتشي 2014.

وجاء فوز بيفر بعد يوم واحد من تتويج مواطنته لاورا دالماير، بطلة العالم 7 مرات، بأول ذهبية أوليمبية لها ضمن مسابقة البياثلون للسيدات.

ونال التشيكي ميشال كراكمار، الميدالية الفضية متأخرًا بفارق 4.4 ثوانية عن بيفر، فيما حصد الإيطالي دومينيك فينديش الميدالية البرونزية.