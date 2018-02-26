القدس – وكالات:

بقيت كنيسة القيامة في القدس القديمة أمس، مغلقة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون بشأن الملكية.

وقرر المسؤولون المسيحيون الإقدام على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة أول من أمس، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها الضريبية على الأماكن الدينية، فيما لا تزال مدة الإغلاق غير معروفة ومعلقة في انتظار قرار رؤساء كنائس القدس.

في سياق متصل، هاجمت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية في بيان، أمس، فرض الاحتلال ضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، واصفة إياه بأنه «عدوان جديد يستهدف القدس وأبناء الشعب الفلسطيني ويمس مقدساته وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله على صفحته بموقع «فيسبوك»، أمس، إن «على إسرائيل أن تدرك أننا لن نقايض على هوية ومكانة القدس أو على وضع المقدسات فيها، وستبقى عاصمتنا الأبدية والتاريخية».

وطالب بالتحرك الفوري والجاد لإبقاء القدس منارة للانفتاح ولجم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

من جهته، طالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بتدخل دولي عاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحا على الاتفاقيات والمواثيق والاعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة وتحترم قداسة المكان الديني.

بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان، إن «الكنائس المسيحية قائمة على هذه الأرض قبل إقامة دولة اسرائيل بزمن طويل».

كما دان الوفد الوزاري العربي المصغر أمس، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس، مؤكداً رفضه المطلق للإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وفي عمان، طالبت الحكومة الأردنية أول من أمس، إسرائيل بالتراجع «فوراً» عن إجراءاتها بحق الكنائس في مدينة القدس وممتلكاتها.

ودان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني المتحدث باسم الحكومة محمد المومني الإجراءات الإسرائيلية، معبراً عن رفض بلاده المطلقة لها.

وشدد على أن الأردن، وبموجب الوصايا الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة التي تعزز صمود الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها.

وفي بروكسل، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني أمس، أهمية الحفاظ على مكانة القدس بصفتها «مدينة مقدسة» للديانات السماوية الثلاث.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 ووزراء اللجنة العربية السداسية إمكانية إطلاق «مقاربة مشتركة أوروبية – عربية» من أجل وقف تدهور مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

من ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي سيشهد دعوة أوروبية الى دور خليجي أكبر في مساعي حل القضية الفلسطينية.