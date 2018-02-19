لندن – وكالات:

أكد رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، أمس، أن النساء المسلمات يتعرضن للإساءة العنصرية بشكل اعتيادي في شوارع المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن كوربن القول إن “الإسلاموفوبيا مشكلة حقيقية في مجتمعنا، كما أنها شكل آخر من أشكال العنصرية مثل معاداة السامية والعنصرية ضد الشعوب الأفريقية والكاريبية”.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعات مع نساء مسلمات، أبلغنه بقصص مخيفة عن اعتداءات عنصرية روتينية في الشوارع، معتبرا “أنه إذا تعرضت النساء للأذى لارتدائهن الحجاب، فهذا سلوك خاطئ ضدهن وضدنا جميعا”.

في غضون ذلك، شاركت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في فعالية “زُر مسجدي”، التي تقام سنويا في بريطانيا منذ 2015 بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.

ونشر مجلس مسلمي بريطانيا منظم الفعالية على حسابه في “تويتر”، صورا لماي محجّبة وتلقي كلمة داخل مسجد ميدينهيد في مقاطعة باركشير جنوب شرق البلاد.

ووصفت ماي زيارتها للمسجد بأنها “فرصة ثمينة للتعرف على الإسلام وللتأكيد على أنه دين السلام”.

وإضافة إلى ماي، شارك في فعالية “زر مسجدي” عدد من السياسيين البريطانيين البارزين، بينهم رئيس بلدية لندن صادق خان، ورئيس حزب العمال جيريمي كوربن.

وفي إطار الفعالية فتح نحو 200 مسجد في مختلف أرجاء بريطانيا أبوابها أمام أتباع الديانات الأخرى، متيحة الاطلاع بأنفسهم على شعائر المسلمين والتعرف على مساجدهم.

وأشار الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا هارون خان، في تعليق على الفعالية، إلى أنها سجلت هذه السنة افتتاح أكبر عدد من المساجد أبوابها أمام العامة في بريطانيا، تطبيقا لشعار “أبواب مفتوحة، مساجد مفتوحة، مجتمعات منفتحة”.