سيول – وكالات:

قرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أمس، أن ايفاد مبعوثين خاصين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات، اليوم، إلى كوريا الشمالية لمناقشة سبل تعزيز الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن الأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم الرئيس يون يونغ تشان في بيان، ان مدير جهاز الاستخبارات الوطني سو هون ضمن الوفد الخاص الذي يضم عشرة أشخاص برئاسة كبير مستشاري مون الأمنيين تشانغ اوي يونغ، موضحاً أن “المبعوثين الخاصين سيجرون محادثات مكثفة بشأن قضايا … تتضمن إجراء حوار بين الشمال والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن مون اختار خمسة من كبار المسؤولين للمشاركة في الوفد، بينهم الخبير في التعامل مع الشمال المعروف بمشاركته في مفاوضات تنظيم القمتين الكوريتين السابقتين العامين 2000 و2007، وهو سو هون، كما يضم الوفد نائب سو في جهاز الأمن القومي ونائب الوزير في وزارة الوحدة التي تعنى بمسائل الحدود تشون هاي سونغ .

وأضاف إن الوفد، الذي سيغادر سيول اليوم، ويعود غداً، سيجري محادثات بشأن ايجاد الظروف المناسبة لإجراء حوار بين بيونغ يانغ وواشنطن “من اجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين”.

وقال إنه من المقرر أن يتوجه الوفد إلى الولايات المتحدة غداً، “لعرض نتائج مهمته”.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله أول من أمس، إن كوريا الشمالية سعت لخوض محادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يستبعد خوض محادثات مباشرة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وأضاف “نتحدث حاليا مع قادة كوريا الشمالية، اتصلوا بنا قبل يومين، وقالوا نريد التحدث، وقلت لهم ونحن أيضاً، ولكن عليكم نزع السلاح النووي”.

وذكرت الصحيفة أنه إذا تم ذلك الاتصال بين كيم وترمب فسيكون الأول من نوعه، حيث تراجعت بيونغ يانغ عن لقاء كان محتملاً مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.