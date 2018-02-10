كوريا الشمالية تؤكد عزل قائد الجيش

سيول – أ ف ب: أكد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية عزل قائد الجيش هوانغ بيونغ سو، بعد تقارير صدرت في كوريا الجنوبية تؤكد عزله من منصبه لأسباب متعلقة بالفساد.

وعرفت وكالة الانباء الرسمية في كوريا الشمالية، في خضم تقريرها عن العرض العسكري الضخم في بيونغ يانغ، وزير القوات المسلحة كيم جونغ غاك على أنه نائب مارشال ومدير المكتب السياسي العام للجيش، وهو المنصب الذي كان هوانغ يشغله.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ أوقف وهو يتلقى رشى.

ويخضع كبار قادة الجيش في كوريا الشمالية، والمسؤولون الكبار وحتى اعضاء اسرة كيم الحاكمة لحملات تطهير دورية منذ بداية حكم الزعيم كيم جونغ اون.

يشار إلى أن المكتب السياسي العام هو أقوى هيئة عسكرية في كوريا الشمالية، إذ يتولى تعيين الضباط في مناصبهم والحفاظ على العقيدة الايديولوجية لعناصره البالغ عددهم نحو 1.3 مليون جندي.