كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة: مستعدون للحرب

أعلنت بيونغ يانغ عن استعدادها لأي نوع من الحروب ضد الولايات المتحدة، ما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين.

وذكرت صحيفة “بيونغ يانغ تايمز” الرسمية في كوريا الشمالية في افتتاحية بعنوان “إطلاق النار على القدم”، إن “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لديها كل ما تحتاجه وهي مستعدة لكل شيء”.

وأضافت “الدولة النووية المستقلة مستعدة تماما لمواجهة أي نوع من الحروب التي تريدها الولايات المتحدة”، مشيرةً إلى أن التحركات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية يدل على أنها وصلت إلى مرحلة عملية.

وجاءت الافتتاحية ردًا على تقرير نشر في 15 فبراير الماضي في مجلة “فورين بوليسي” الأميركية ذكر أن وكالات المخابرات قد عززت من مواردها في شبه الجزيرة الكورية، موضحاً أن مجتمع الاستخبارات يعمل على جمع البيانات والتحضير لهجوم إلكتروني محتمل لمنع نظام كوريا الشمالية، من الحصول على القدرة الكافية لإيصال صاروخ نووي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول سابق في المخابرات لـفورين بوليسي” إن “الطلقة الأولى ستكون على الإنترنت”.