كوزمينا تتوج بذهبية البياثلون

توجت السلوفاكية أنستازيا كوزمينا، بالميدالية الذهبية لسباق 12.5 كيلومترًا ضمن منافسات البياثلون بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لتكون الذهبية الأولى لها بعد فضيتين في الدورة الحالية.

وحافظت كوزمينا على موقعها في الصدارة من الانطلاق وحتى النهاية، وأخفقت في إصابة هدف واحد فقط خلال مرحلة الرماية، بينما سجلت 35 دقيقة و23 ثانية في مرحلة التزلج، لتنتزع المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكانت كوزمينا قد أحرزت الفضية في سباقي المطاردة و15 كيلومترًا، وقد رفعت إجمالي رصيدها من الميداليات الأولمبية إلى 3 ذهبيات و3 فضيات.

وجاءت البيلاروسية داريا دومراشيفا في المركز الثاني بفارق 18.8 ثانية لتحرز الفضية، علمًا بأنها أحرزت برونزية في فانكوفر 2010، و3 ذهبيات في سوتشي 2014.

أما المركز الثالث والميدالية البرونزية، فكانا من نصيب النرويجية تيريل إيكهوف، التي تأخرت بفارق 8.9 ثانية.

من ناحية اخرى صعد الفريق الفنلندي وفريق «الرياضيين الأولمبيين من روسيا»،امس، إلى الدور قبل النهائي بمنافسات هوكي الجليد للسيدات.

وتأهل الفريق الفنلندي بالفوز في دور الثمانية على نظيره السويدي 7 ـ 2 (3 ـ 0 و2 ـ 2 و2 ـ 0) ، وقد ثأر بذلك للهزيمة أمامه في الدور نفسه قبل أربعة أعوام في أولمبياد سوتشي 2014 .

ويلتقي الفريق الفنلندي في الدور قبل النهائي مع نظيره الأمريكي، الفائز بالميدالية الفضية في سوتشي.

أما فريق الرياضيين الروس، فقد تأهل بالفوز على الفريق السويسري 6 ـ 2 (1 ـ 0 و2 ـ 2 و3 ـ 0)، وقد عوضت روسيا كذلك هزيمتها في الدور نفسه في أولمبياد سوتشي.

وسيلتقي فريق الرياضيين الروس في الدور قبل النهائي مع نظيره الكندي حامل اللقب الأولمبي.