كومة أحذية انتظرت وزير العدل الإيراني في جنيف

كان بانتظار وزير العدل الإيراني علي رضا أوايي كومة من الأحذية أمام اجتماع الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تظاهر العشرات من المعارضين الإيرانيين، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، احتجاجا على كلمة الوزير الإيراني، وذلك بسبب سجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام الجماعية.

وشارك ناشطون مع عدد من أسر ضحايا مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين العام 1988، إضافة إلى أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء منظمة “مجاهدي خلق” في التظاهرة، وطالبوا باعتقال أوايي ومحاكمته بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأقام المتظاهرون هرماً من الأحذية رمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا العام 1988 في المجزرة التي يتهم أوايي بالمشاركة فيها.

وعلى الرغم من الطقس القارس في جنيف استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات، وشملت معرض صور لضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاكاة المجزرة.

وكتب على إحدى اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال “يجب محاكمة أوايي أمام المحكمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988″، و”يجب طرد أوايي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لارتكابه جريمة ضد الإنسانية”.

من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا، أول من أمس، أن الحكومة الألمانية تمكنت بصعوبة من منع وقوع حدث صاخب قبل مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في منتصف فبراير الماضي.

وأوضحت محطتا “دبليو دي آر”، و”إن دي آر” الإذاعيتان، وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، أن السبب في ذلك كان رفض العديد من شركات الزيوت المعدنية في مطار ميونخ، تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالوقود.

وأضافت وسائل الإعلام إن ظريف لم يتمكن من الوصول إلا بعدما أعلن الجيش الألماني استعداده لتولي مهمة تزويد طائرة الوزير الإيراني بالوقود، وذلك بعد مناشدة وزارة الخارجية بالتدخل للمساعدة، مشيرة إلى أن الشركات تخوفت فيما يبدو من انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر فولفغانغ إيشنغر، لرابطة وسائل الإعلام، إنه أمكن تأمين مشاركة ظريف “بصعوبة كبرى”، مضيفاً إن “الرغبة في الالتزام بالعقوبات كادت أن تؤدي بنا إلى موقف خطير ليس أقل ما فيه هو ألا نتمكن من الحديث مع بعضنا البعض”.