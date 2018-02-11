«كونا» أصدرت كتاب «الكويت وإعادة إعمار العراق»

أصدرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) كتاب (الكويت وإعادة إعمار العراق) بمناسبة استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق من 12 وحتى 14 فبراير الحالي. وتقع الطبعة العربية للكتاب الجديد – الذي ترجم أيضا الى اللغتين الإنكليزية والفرنسية – في حوالي 124 صفحة موزعة على أربعة فصول رصدت في ثناياها ابرز تطورات الازمة العراقية منذ احتلال ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لمدينة الموصل والمدن الاخرى الى جانب دور الكويت الانساني في اغاثة النازحين العراقيين من مناطق الصراع.

كما تضمن الكتاب المبادرات الانسانية التي تقدمت بها الكويت لتقديم مختلف انواع الدعم الاغاثي والطبي للاجئين العراقيين في مناطق نزوحهم بالإضافة الى دبلوماسية الكويت الانسانية في دعم مؤتمرات المانحين.

واستهل الكتاب تقديما من وزير الاعلام محمد الجبري تطرق فيه الى ايمان الكويت بأهمية الدور الانساني في سياستها الخارجية ودعم العراق الشقيق بالإضافة إلى تعزيز الروابط القوية بين الشعبين والبلدين.

كما تضمن الكتاب تقديما من رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج اكد من خلاله على الدور الاعلامي المهم الذي تقوم به الوكالة في توثيق الاحداث المهمة والمناسبات الكبيرة التي تشهدها الكويت خصوصا أنها وفرت مقومات النجاح لمؤتمر إعادة إعمار العراق.

وعرض الفصل الأول من الكتاب ابرز مراحل الازمة العراقية منذ ظهور تنظيم (داعش) الارهابي واحتلاله مدينة الموصل وتدمير اهم الآثار العراقية والمجازر التي تعرض لها العراقيون على يديه بالإضافة الى معارك التحرير التي قام بها الجيش العراقي بالتعاون مع قوات التحالف الدولي. وسلط الفصل الثاني الضوء على الجهود الانسانية الكبيرة التي قامت بها الكويت من خلال تقديم مختلف انواع المساعدات للشعب العراقي والتي تنوعت من ناحية الجهات المساهمة فيها والصور التي قدمت فيها سواء اكانت عينية ام مالية ام خدمية. واستعرض الكتاب في الفصل الثالث دور الكويت في دعم مؤتمرات المانحين من خلال استضافتها للعديد من المؤتمرات او اطلاقها لأكثر من مبادرة لإنشاء صناديق تنموية وتقديم المساعدات الإنسانية. وفي الفصل الرابع تناول سفراء ودبلوماسيون بالأرقام حجم المساعدات التي قدمتها الكويت على الجانبين الرسمي والجمعيات الخيرية للشعب العراقي واللاجئين في مناطق نزوحهم.