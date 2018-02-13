مدير “كونا”: الإعلامي العربي يملك الإمكانات والكفاءات القادرة على الخلق والإبداع

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه امس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لطفي العرفاوي الذي يزور البلاد حاليا ضمن وفد اعلامي تونسي لتغطية فعاليات مؤتمر إعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين (كونا) و (وات) ليشمل كافة المجالات خاصة في مجال تبادل الاخبار والصور والمعلومات وتنسيق المواقف في المحافل الإعلامية الدولية.

وبحث الجانبان مشروع اتفاقية التعاون المقترحة بين الوكالتين التونسية والكويتية والتي من شأنها زيادة افاق التعاون الإعلامي خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من التطور الكبير في مجال الاعلام.

واكد الشيخ مبارك الدعيج على ضرورة العمل على تطوير الاعلام العربي وتطوير ادواته ومفرداته من اجل مواكبة النمو الإعلامي الكبير في العالم مشيرا إلى أن الاعلام العربي يملك الإمكانات والكفاءات القادرة على الخلق والابداع. وشدد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية العربية للاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة.

من جانبه اعرب العرفاوي عن رغبة وكالة تونس افريقيا للأنباء تدعيم التعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية.

وقد وجه الشيخ مبارك الدعيج الدعوة لمدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء لزيارة بلده الثاني الكويت على ان يتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الطرفين.

وحضر اللقاء نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والاتصالات عبدالحميد ملك ومدير إدارة مكتب المدير العام نايف العتيبي ورئيسة قسم العلاقات الدولية سهى الزنكي.