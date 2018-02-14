“كونتيننتال” احتفت بأحباء مصر

أقامت ادارة مجموعة فنادق كويت كونتيننتال حفل غداء للوفد النسائي المصري الذي يضم اعضاء جمعية احباء مصر وسيدات المجتمع ومجموعة من فناني مصر الذين يزورون الكويت مشاركة منهم باحتفالات العيد الوطني وعيد التحرير.

ورحب كمال حسين مدير عام مجموعة الفنادق بالضيوف متمنيا لهم اقامة سعيدة، مشيدا بالدور الفعال الذي تبذله رئيسة جمعية احباء مصر تهاني البرتقالي والجمعيات الاهلية لخدمة المجتمع.

وتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية، وفي الختام وزع حسين الدروع التذكارية على تهاني البرتقالي ودلال الكعكي ود.فاتن شركس ود.خديجة الصبان من المملكة السعودية، كما تم تكريم الكثير من الشخصيات العامة وسيدات المجتمع الناشطات بالعمل الخيري، وقدم حسين هدايا تذكارية لجميع العضوات، وفي الختام تم قطع قالب الحلوى الذي اعد للمناسبة.