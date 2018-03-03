كونتي وفينغر في «عين العاصفة»

لندن-أ ف ب:

يقف الايطالي انطونيو كونتي والفرنسي ارسين فينغر، مدربا تشلسي وارسنال، في عين العاصفة ولا مجال لهما بأي خطوة ناقصة إضافية في صراع التأهل لدوري ابطال أوروبا، عندما يخوضان المرحلة 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم امام مانشستر سيتي وبرايتون على الترتيب. بعد سبعة أشهر من مواجهة تشلسي حامل لقب الدوري وارسنال بطل الكأس على لقب درع المجتمع، يترنح فريقا العاصمة في المركزين الخامس والسادس، خارج حسابات الاندية الاربعة الأولى التي ستحجز بطاقاتها الى دوري الابطال.

أمل كونتي في مسيرة طويلة الامد مع تشلسي، بعدما قاده الى لقب البرميرليغ في موسمه الاول، لكن مشواره مع البلوز قد ينتهي في نهاية الموسم، بعد اخفاقه في مطاردة مناسه اليوم، مانشستر سيتي الذي يغرد وحيدا في الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

وبعد تتويجه بلقب الكأس على حساب تشلسي في مايو الماضي، مدد فينغر عقده لسنتين ووضع حدا للتكهنات الكثيرة حول رحيله نتيجة الانتظار والبحث الممل عن الكؤوس. وعلى غرار أرسنال، يخوض تشلسي مباراة القمة مع ضيفه مانشستر سيتي بعد خسارته 3 مرات في آخر اربع مباريات، ليبتعد بفارق نقطتين عن توتنهام الرابع و4 عن ليفربول الثالث و6 عن يونايتد.

غوارديولا لا يريد التهاون

في المقابل، يغرد سيتي بمفرده خارج السرب، اذ يقدم لاعبو المدرب الاسباني بيب غوارديولا مستويات رائعة، فقد خسروا مرة يتيمة هذا الموسم امام ليفربول، وقطعوا معظم الطريق نحو ربع نهائي دوري الابطال بسحقهم مضيفهم بازل السويسري 4-صفر، كما توج غوارديولا بلقبه الاول معه في كاس الرابطة. ونجح سيتي بالفوز في مبارياته الـ13 الاخيرة على ارضه في الدوري، مسجلا هدفين على الاقل في كل مباراة، علما بأنه يملك اقوى هجوم ودفاع في الدوري (82-20).