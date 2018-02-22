كويتيات حصلن على بيوت في الستينيات والسبعينيات ولم يتسلمن الوثائق حتى الآن

قالت رئيسة لجنة كويتيات بلا حدود الناشطة عالية الدليمي: لدينا أزمة حقيقية تواجه الكويتيات، فالحقوق المدنية للمرأة الكويتية مهمشة وهناك قوانين غير مفعلة.

ولفتت إلى أن قضية الاسكان ليست جديدة وعلى الرغم من منح الكويتيات بيوتا في الستينيات والسبعينات الا انه لا توجد كويتية استلمت وثيقة البيت حتى الآن، وفي عام 1983 تم ايقاف طلبات الاسكان متسائلة ما مصير الكويتيات اللاتي تقدمن بطلب خلال هذه الفترة؟

واشارت الى معاناة الكويتية من التمييز بينها وقرينها المواطن فلا تستطيع اللجوء للمحاكم، ولا تستحق الرعاية السكنية ولا تتمتع ببدل الايجار لافتة الى ان هناك كويتيات مكلفات برعاية معاق محرومات من حق الرعاية السكنية.