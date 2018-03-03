“كويت ناهض في ظل أمير قائد” معرض الشراكة لمدارس الدسمة

انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية اجتمعت مدارس منطقة الدسمة: “روضة الفرات – مدرسة آمنه الابتدائيةبنات – مدرسة الدسمة متوسطه بنات
– ثانوية بيبي السالم بنات” على حب الوطن ونظمت معرض “كويت ناهض في ظل أمير قائد” برعاية مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي وبحضور مراقب التعليم الإبتدائي دلال الناهض وحضور نخبة من موجهي المواد التعليمية في مدرسة آمنة الابتدائية بنات وإشراف مديرة المدرسة شيخة العسعوسي والمديرتان المساعداتان زينب يحرزه ونوال القطان.
واحتوى المعرض على فقرات متنوعة وتوثيق بالصور لأهم مراحل أميرنا قائد الإنسانية.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –