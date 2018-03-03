“كويت ناهض في ظل أمير قائد” معرض الشراكة لمدارس الدسمة

انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية اجتمعت مدارس منطقة الدسمة: “روضة الفرات – مدرسة آمنه الابتدائيةبنات – مدرسة الدسمة متوسطه بنات

– ثانوية بيبي السالم بنات” على حب الوطن ونظمت معرض “كويت ناهض في ظل أمير قائد” برعاية مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي وبحضور مراقب التعليم الإبتدائي دلال الناهض وحضور نخبة من موجهي المواد التعليمية في مدرسة آمنة الابتدائية بنات وإشراف مديرة المدرسة شيخة العسعوسي والمديرتان المساعداتان زينب يحرزه ونوال القطان.

واحتوى المعرض على فقرات متنوعة وتوثيق بالصور لأهم مراحل أميرنا قائد الإنسانية.