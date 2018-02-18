“كيبك” تبدأ مفاوضاتها مع البنوك العالمية لتمويل مشروع استيراد الغاز

كتب – عبدالله عثمان:

كشفت مصادر لـ”السياسة” عن بدء الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” أولى خطوات قرض مشروع استيراد الغاز المسال الذي تبلغ تكلفته الاجمالية نحو مليار دينار (حوالي 3٫3 مليار دولار).

وأفادت المصادر، ان الاسبوع الماضي شهد عقد اجتماعات مع عدد من ممثلي قنوات التمويل وابرزها وكالة ائتمان الصادرات الكورية.

وأوضحت المصادر، ان اجتماعات الاسبوع الماضي مع وكالة ائتمان الصادرات الكورية توجت بالاتفاق على كافة شروط الالتزام بين الجانبين وعلى آلية التمويل، بيد ان المصادر اشارت الى ان اجتماعا اخر يُعقد مطلع مارس المقبل يتحدد على اثرة المبالغ التى ستؤول للوكالة والمبالغ التى سيتم التفاوض عليها مع جهات اخرى سواء محليا او عالميا.

واشارت المصادر الى ان تحديد مكونات المشروع وقطع الغيار ولوازم المشروع التى سيتم استيرادها من الخارج ستكون المحدد الرئيس لمبالغ وكالة ائتمان الصادرات للمشروع، مؤكدة ان هناك تفاهم بين الوفد المفاوض من “كيبك” والجهات الراغبة في تمويل المشروع نظرا لاهمية المشروع الاستراتيجية والاقتصادية للكويت على المديين المتوسط والبعيد.

وحول حجم حصص الاقتراض للمشروع، افادت المصادر ان حصة قنوات التمويل الخارجية للمشروع والتي تتمثل في وكالة ائتمان الصادرات الكورية والبنوك العالمية ستكون بحوالي 1.4 مليار دولار من اصل 2 مليار (الاقتراض الكلي) للمشروع لتصبح بذلك حصة التمويل المحلي ( البنوك المحلية تقليدية واسلامية ) نحو 600 مليون دولار.

واشارت المصادر الى ان اجمالي تكلفة المشروع تقدر بـ3 مليارات دولار منها 30% تمويلا ذاتيا من مؤسسة البترول و70 % اقتراضا من قنوات التمويل المختلفة سواء محليا او عالميا، ليصبح تمويل المشروع بقيمة ما يقارب مليار دولار من مؤسسة البترول و2 مليار او يزيد قليلا حسب آلية التفاوض من قنوات التمويل المختلفة سواء محليا او عالميا.