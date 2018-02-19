كيري: الملك عبدالله ومبارك طلبا من واشنطن قصف إيران

ميونيخ – وكالات:

كشف وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، أن خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قالا له إن الحل الوحيد مع إيران هو ضربها قبل البدء بالحوار معها بشأن برنامجها النووي.

وقال كيري في مؤتمر ميونيخ الأمني، إن الأمر “يعود إلى سبتمبر العام 2013، إثر تصاعد القلق تجاه برنامج إيران النووي”.

وأضاف “الملك عبدالله قال لي شخصياً إن الشيء الوحيد الذي تفعله مع إيران هو ضربها”، مشيراً إلى أن “واشنطن ردت حينها بأن طهران بدأت تخصيب الوقود النووي، وأن الضربة العسكرية لن توقف هذا التطوير”.

على صعيد آخر، تجمع العشرات من أنصار المعارضة الإيرانية في ميونيخ، أول من أمس، احتجاجاً على مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في المؤتمر.