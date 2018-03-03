كيفية دعم المساجد الإسلامية

مشعل أبا الودع الحربي

مشعل ابا الودع الحربي

المساجد أعظم بقاع الأرض، وذلك أن الله تعالى أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، فقال تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا).

ووعد عباده القائمين عليها بعمارتها بأن يجعلهم من المهتدين (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين).

وإذا تأملنا أمر المسجد، نجد أن أمره من قواعد الإسلام، إذ بالمسجد تقام الصلوات جماعة، والدروس فيها ومجالس العلم تعقد، فصار وجوده مما يعطي الإسلام مكانته.

والله تعالى جعل لمساجده فضائل، أنه سبحانه وتعالى وصف الذاكرين له فيها بأنهم رجال يوفون ما عاهدوا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله.

وفي يوم القيامة، مع شدة العذاب، جعل المولى من السبعة الذين يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلاً قلبه معلق بالمساجد، أي قلبه مشتاق إلى المسجد بعمارته ونظافته وتهيئته تهيئة تليق بمقامه، والحرص على إحياء رسالته من صلاة وأذكار.

وقد قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم درسا عند هجرته إلى المدينة، أن أول عمل عمله بناء مسجده الشريف، ليكون مأوى أفئدة المؤمنين من صلاة ودروس، وقبله إبراهيم الخليل عليه السلام، لما أسكنه الله مكة أمره ببناء بيته الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجعل الله بعض المساجد من الأماكن التي تشد إليها الرحال على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى).

والذين يمنعون إقامة المساجد والسعي في خرابها لهم خزي في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم.

وتمويل المساجد وتسيير امرها يختلف حسب الأحوال والظروف والأماكن، فبعض البلدان لها وزارات تقوم بالإشراف على البناء والإنفاق عليها بالأثاث والتكاليف من إمامة وغيرها، وفي بعض البلدان يتولى المتطوعون البناء ويشرفون عليها بتسيير الأمور فيها من أجرة إمام وغير ذلك.

لكن بعد انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف في الآونة الأخيرة، وظهور فتيان السوء بالتشدد والاعتداء على الناس جميعا، متأثرين بدروس وفتاوى من ليسوا مؤهلين بذلك، صارت المساجد موضع اتهام بالإرهاب، ما أدى إلى إغلاق بعض الدول مساجد الاتهام، خوفا من المعتدين الآثمين الذين لا يفرقون بين مسجد وغيره.

والمسجد بريء لأنه مكان طاهر نظيف، من دخله كان آمنا، يشعر بالسعادة النفسية، بعيداً عن الأدواء القلبية.

كاتب سعودي

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