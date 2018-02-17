كيف تنقص وزنك مع المحافظة على اللياقة البدنية؟

ترجمة – محمد صفوت:

يقول الخبراء انه بامكان اي واحد منا انقاص وزنه بصورة ملحوظة مع الاستمرار في احتفاظة بلياقته البدنية، والمهم هنا هو اتباعه الطريقة الصحيحة للتخلص من الدهون والسكريات والكوليسترول وعوامل الاكسدة.

المعروف ان زيادة الوزن تتسبب في الاصابة بالمتاعب الصحية والامراض مثل السكري من النوع الثاني وامراض القلب والام الظهر والمفاصل، وغير ذلك من الامراض والاوجاع ومن بينها مشكلات نفسية ومزاجية.

السؤال المطروح هو: متى يفضل ان يبدأ المرء في اتباع روتين غذائي يومي لانقاص وزنه؟

اذا كنت تتناول اغذية يومية تزود جسمك بما مقداره 2000 سعر حراري في اليوم فإن بمقدورك انقاص هذه السعرات الى ما مقداره 1500 سعر حراري فقط واذا اتبعت هذه الطريقة فان وزنك سينقص بما مقداره رطل واحد في الاسبوع اي ما يساوي نصف كليو غرام اسبوعيا وهذا يعني ان وزنك سينقص ما مقداره 24 كيلو غراما في السنة.

من ناحية اخرى، هناك عامل اخر يساعد على انقاص الوزن بما مقداره 500 سعر حراري في اليوم – وهو ممارسة الرياضة، وهذا يؤدي كذلك الى نقص الوزن بمقدار مشابه ايضا – وهو 24 كيلو غراما في السنة.

هذه الطريقة تحقق نتائج ايجابية فيما يتعلق بانقاص الوزن ومعالجة السمنة في وقت قصير نسبيا ويمكنك تجربة هذه الطريقة التي تعتمد على انقاص السعرات الحرارية في الجسم عن طريق الغذاء وممارسة الرياضة في الوقت ذاته.

هناك ايضا وسائل اخرى تفيد في انقاص الوزن دون الاضرار بالصحة ومن بين هذه الوسائل ما يلي:

-1تناول الخضراوات والفواكه:

هذه الوسيلة من افضل وسائل انقاص الوزن خلال فترة قصيرة جدا وبدلا من تناول الاطعمة الغثة والمأكولات الجاهزة التي يزيد بها مقدار السعرات الحرارية ويرتفع مستوى الكولسترول يمكن تناول الخضراوات والفواكه والسلطة الطازجة وهذه المأكولات الطبيعية الصحية تفيد الجسم اكثر من تلك المأكولات الدهنية الدسمة كالهامبورغر ولحوم البقر ورقائق البطاطا ويكفي انها تحافظ على الصحة البدنية والنفسية، وتخلص الجسم من الوزن الزائد ولا تقتصر فوائد تناول الخضراوات والفواكه الطازجة على انقاص الوزن ومقاومة السمنة وانما تساعد ايضا على استمرار نضارة البشرة وتألقها.

-2 شرب الماء الدافئ

يرى كثير من الاطباء ان شرب الماء الدافئ يساعد على ازالة الدهون من الجسم واذا حرصت على هذه العادة بانتظام فإنك ستلمس نقصان مستوى الدهون في جسمك ولهذا يفضل عدم شرب الماء شديد البرودة، او الماء او المشروبات المثلجة كما انه من المفضل ايضا الامتناع عن شرب الكولا او المشروبات الغازية شديدة البرودة.

-3 الاشتراك في النوادي الرياضية:

الانضمام الى ناد رياضي قريب يفيد كثيرا في انقاص وزن الجسم الزائد عن طريق ممارسة الانشطة الرياضية بانتظام والمعروف ان الرياضة تحرق الدهون المخزونة في الجسم وتخلصه من الوزن الزائد وتحافظ على رشاقته باستمرار.

-4 استخدام حزام الوسط

استخدام حزام الوسط المشدود على البطن “سواء بالنسبة للرجل او المرأة” يفيد في مقاومة السمنة ولابد من ارتدائه يوميا لمدة تتراوح بين ساعتين وست ساعات للحصول على الفوائد الاكيدة، ويمكن شراؤه من محلات بيع الازياء والاكسسوارات.

هذه الوسائل مفيدة جدا في انقاص الوزن والتخلص من السمنة والمحافظة على الرشاقة وتحسين المظهر بصفة عامة.