أحمد الدواس

أحمد الدواس *

يقاس أجر أو معاش الشخص في دول العالم بطريقة سهلة، نشرحها هنا في هذه السطور بشكل مبسط، لنضرب مثالاً على ذلك، تخيل أخي القارئ، أن مواطناً كويتياً لديه خمسة أطفال وان معاشه 500 دينار، ولأنه ينفق عليهم فإن نصيب كل واحد منهم 100 دينار، ولكن لما يزيد عدد الأطفال الى سبعة مثلاً فإن نصيب كل ولد سيصبح 70 ديناراً بعد توزيع المعاش عليهم، أي ان دخل الولد الآن أصبح أقل، والآن لنطبق المثل نفسه، لكن على مستوى الدولة، ونقول: إذا كان دخل الدولة مليار دولار وعدد الكويتيين ألف شخص فقط، فمن المؤكد جداً ان يكون”كل كويتي مليونير”، لكن إذا كان عدد الكويتيين بالملايين فإن دخل الكويتي سينخفض.

وهكذا فإذا زاد عدد السكان لا يكون ذلك في مصلحة المواطن إذ ينخفض معاشه لأن إيرادات الدولة ستوزع على عدد أكثر من المواطنين، فنجد ان دولة مثل الهند لوزعت دخل الدولة على عدد السكان المرتفع جدا لحصل كل شخص فيها على معاش قليل، وهذا هو مايحدث بالفعل، فبعملية حسابية يصبح دخل الهندي نحو 20 ديناراً في الشهر، والبنغلاديشي 30 دينارا، والفليبيني 70 وهكذا، وهذه الأرقام تقريبية.

لذلك ينصح الاقتصاديون ألا يزيد عدد السكان، ويطالبون بتنفيذ برامج تحديد النسل، أو الدعوة لعدم إنجاب المزيد من الأطفال.

يستخدم الاقتصاديون علاقة حسابية تُسمى”الناتج القومي الاجمالي” GNP، عن طريق قسمة دخل الدولة على عدد الأفراد فيُستخرج”مستوى دخل الفرد”، أي حجم معاشه، فكلما زاد عدد السكان انخفض معاش الفرد، وهذا ما نلاحظه في الدول الآسيوية، كالهند والصين واندونيسيا ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

الوافد الآسيوي (والعربي) يشعر في الكويت أن وضعه المعيشي جيد، بعضهم يدخر النقود أو يحّول المال الى عائلته في وطنه، وهو سعيد بعمله في البلاد لأن بمقدوره أن يشتري أرضاً سكنية أو شقة أو منزلا في بلده لانخفاض الأجر هناك، وبالتالي لانخفاض الأسعار، بينما يجب على المواطن الكويتي ان ينتظر ربع قرن من السنين حتى يأتيه الدور من الهيئة العامة للإسكان، هذا إذا عاش الى هذه الفترة.

بطبيعة الحال يختلف الأفراد بمؤهلاتهم فتختلف أجورهم، ثم ان الدولة لها مصروفات، لكني اضطررت الى تبسيط الشرح لأن علم الاقتصاد مادة ثقيلة على النفس.

* سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com