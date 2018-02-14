أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم امس التزام البنك بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق واعماره مشددا على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

وقال كيم في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق ان ثمة فرصا كبيرة للاستثمار في العراق وإعادة البناء فيه موضحا ان عملية التنمية والبناء لا يمكن ان تتم بالموارد الحكومية وانما بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح كيم ان البنك زاد من التزامه نحو العراق من 600 مليون دولار امريكي في عام 2016 حسب المبادرة بين الطرفين الى 4.7 مليار دولار في الوقت الحالي مشيرا الى سعيه الى تقديم مبالغ اكبر من اجل تحقيق انتعاش اقتصادي والعمل على اعادة بناء الخدمات والبنية التحتية للمناطق المتضررة في العراق.

وبين ان التزام البنك حقق الكثير من الخدمات لدعم الشعب العراقي وساهم في الاستثمار في العراق في مجالات النقل والزراعة والمصارف وغيرها لاعادة بناء ما دمره ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

واعتبر ان الاستثمار البشري هو الاهم من اجل تحقيق التنمية، مشيرا الى بدء منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار بشكل اكبر في التعليم قائلا ان “ما تحتاج اليه المنطقة هو ثورة في نوعية وجودة الاستثمار البشري مثل الصحة والتعليم”.