سيول – وكالات: دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى قمة في بيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أن كيم جونغ أون أعرب في الدعوة، التي نقلتها شقيقته كيم يو جونغ الموجودة حالياً في الجنوب حيث تترأس وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، عن استعداده للقاء مون “في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف إن “المبعوثة الخاصة كيم يو جونغ أوصلت رسالة شخصية” من شقيقها أعربت فيها عن “تمنيه تحسين العلاقات بين الكوريتين”، مشيراً إلى أنها نقلت دعوة شقيقها شفهياً إلى الرئيس “لزيارة الشمال في الوقت الذي يناسبه”.

واستقبل مون أمس، على مائدة غداء رئيس الدولة في كوريا الشمالية كيم يونغ نام، الذي تعتبر مهامه في المقام الأول بروتوكولية، بالإضافة إلى كيم يو جونغ.

وحضر المأدبة عدد من كبار مسؤولي بيونع يانغ الذين وصلوا للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي انطلقت أول من أمس، في مدينة “بيونغ تشانغ”، شمال شرق كوريا الجنوبية، وتستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وشدد مون خلال اللقاء على أن الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية “لا بد منه من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين أيضاً”، مطالباً بيونغ يانغ “بأن تكون أكثر إيجابية لإجراء الحوار مع واشنطن”.

يشار أن الجانبين اتفقا خلال المأدبة، على “استمرار جو السلام والتصالح في شبه الجزيرة الكورية”.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أول من أمس، رئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية كيم يونغ نام، إلى مفاوضات بشِأن جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.

وقال مساعد المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق إن غوتيريس أجرى محادثة مقتضبة مع كيم يونغ نام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

إلى ذلك، دعت روسيا كلا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أول من أمس، إلى البدء بحوار مباشر من دون شروط مسبقة، محذرة من أن إلغاء الصفقة النووية مع إيران سيؤثر سلباً على الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن خطة “التجميد المزدوج”، التي طرحتها موسكو وبكين على أطراف الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، أظهرت فعاليتها العملية رغم أن الدول التي رفضتها لا تعترف بذلك.

وقال “في الحقيقة لا توجد حالياً اختبارات في كوريا الشمالية ولا تنفذ تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

وأضاف “ندعو جميع الأطراف إلى الاستفادة من نافذة الفرص، التي ظهرت حالياً وقد تستمر حتى أبريل المقبل، على الأقل، وهو الوقت الذي تهدد الولايات المتحدة بأن تستأنف فيه تدريباتها، ما قد يؤدي إلى حلقة جديدة من التصعيد، وندعو كلا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى خوض حوار حقيقي حول هذه القضية”.

وشدد على ضرورة أن يجري هذا الحوار في أقرب وقت ممكن من دون شروط مسبقة.