أعلنت شركة كي بي إم جي في الكويت عن إطلاق بوابتها التدريبية الجديدة تحت عنوان «مركز كي بي إم جي التعليمي»، والذي يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية على شبكة الإنترنت للشركات في جميع القطاعات، بما يساعدهم في الاستعداد لمواجهة التحديات التي تنجم عن مزاولة الأعمال في بيئة تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم فضلًا عن التعامل معها.

تغطي الدورات التدريبية التفاعلية نطاقًا واسعًا من المواضيع في مختلف القطاعات، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وضريبة القيمة المضافة والتمويل الإسلامي وإدارة المخاطر وأمن الإنترنت. كما يضمّ مركز كي بي إم جي التعليمي مجموعةً من الدورات التنموية لقادة الأعمال، إضافةً إلى برامج تدريبية تركز على تنمية «المهارات الشخصية» بما فيها التفاوض في العمل والاتصالات وإدارة الوقت.

تمّ تصميم المركز التعليمي بصورة تسمح للشركات والمؤسسات بالتعاون مع شركة كي بي إم جي لوضع دورات تدريبية مخصصة تلبي الأهداف والاحتياجات الخاصة لهذه الجهات، بما في ذلك تطوير صفوف وبرامج تدريبية باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأفاد علي عباس المدير التنفيذي لخدمات التدقيق الداخلي واستشارات المخاطر، في شركة كي بي إم جي الكويت، بأن السوق يشهد حاليًا تغييرات جوهرية على مستوى العالم ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يدفع الشركات والمؤسسات إلى صبّ تركيزها على اعتماد إجراءات تتمحور حول رفع مستويات الكفاءة وتقليص التكلفة.

واضاف عباس: «في ظلّ المشهد الاقتصادي الحالي، فإننا ندرك أن القطاعين العام والخاص قد أصبحا أكثر تحفظًا فيما يتعلّق باستراتيجيات الإنفاق، وهو ما أثّر بشكل كبير على الميزانيات المخصصة للدورات التدريبية للموظفين، ونتيجة للتغيرات التي طرأت على الرسوم الحكومية الخاصة بالتدريبات وزيادة تعقيدات أنظمة السوق وانتقال التركيز إلى أنشطة العمل الرئيسية لضمان النمو، أضحت الشركات تبحث عن بدائل أفضل من حيث القيمة عن التدريب التقليدي في الصفوف. وفي إطار مواكبتنا لهذا الوضع، طوّرنا مركز كي بي إم جي التعليمي لمنح الشركات خيارًا مجديًا من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات التعليمية لموظفيها”.