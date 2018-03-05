“كي جي ال”: عقدان مع الجيش الأميركي بقيمة ملياري دولار

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل حصول شركتين تابعتين لها بعقود توريد مع الجيش الأميركي بقيمة تصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار، حيث أن أحدى شركاتها التابعة والتي تمتلك فيها نسبة قدرها 97% وهي شركة كي جي ال للنقل قد فازت بعقد الهيفي ليفت 8 مع الجيش الأميركي والخاص بأعمال النقل بمناطق الخليج العربي والعراق والأردن وتبلغ قيمة الحد الأعلى 550 مليون دولار بما يعادل تقريباً (164 مليون دينار)، مدة العقد خمس سنوات تبدأ من مارس 2018.

كما وقعت شركة “كي جي ال” للخدمات الغذائية في وقت سابق، احدى الشركات التابعة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل كي جي ال والتي تملك فيها 99%، عقد المورد الرئيسي مع الوكالة اللوجستية الأميركية بقيمة تصل إلى 1٫380 مليار دولار لمدة 24 شهرا قابلة للزيادة إلى 60 شهرا يتم بموجبه توفير المواد الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية للجيش الأميركي في الكويت والعراق والأردن.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل “كي جي ال” سام خطيب: ان الشركة مزود رائد في مجال المواصلات والنقل والإمداد والخدمات المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد بالشرق الأوسط، وإدارة الموانئ والشحن والتفريغ على الصعيدين الإقليمي والدولي، منذ تأسيس الشركة في عام 1956م أي أكثر من 60 عاماً من الخبرة.

وأكد خطيب أن عقد المورد الرئيسي يعد الخامس الذي تمنحه وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية للشركة وانه على مدى أكثر من عقدين من الزمن تعتبر شركة “كي جي ال” واحدة من موردي الخدمات اللوجستية الرائدة للجيش الأميركي في الشرق الأوسط.