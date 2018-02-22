كتب – مفرح حجاب:

احتفت محافظة حولي بكوكبة من المبدعين في شتى المجالات، الذين اسهموا في رفع علم الكويت واسمها عاليا في تخصصاتهم وهواياتهم فنالوا جائزة «محافظة حولي للتميز» التي تقام للعام الرابع على التوالي، حيث تزامن ذلك مع احتفالات الكويت ومحافظة حولي بالاعياد الوطنية، ما جعل الاجواء تشع فرحا وسرورا، لا سيما ان علم الكويت زين كل الاماكن في الحفل الذي اقيم مساء أمس الأول الاربعاء في فندق «ريجنسي».

وشارك في حفل جائزة «حولي للتميز» كوكبة من نجوم الغناء والتمثيل يتقدمهم جمال الردهان، حسن البلام، زهرة الخرجي، مساعد البلوشي، جاسم محمد، شيماء الكويتية، حمد القطان، وعبدالعزيز احمد، الذي استهل الاوبريت باغنية «كنا لاجل الكويت» وقد حرك جنبات المسرح، وشاركه الجمهور كله الذي جعل القاعة تتحرك كالامواج باعلام الكويت، ثم اطلت النجمة زهرة الخرجي لتحكي للجمهور، عن معنى اسم «حولي»، وان ماء الحلو كان وراء تسميتها بهذا الاسم، مشيرة الى ان تأسيسها كمحافظة جاء من خلال مرسوم اميري صدر العام 1962 من قبل سمو الامير الراحل عبدالله السالم «ابو الدستور»، ثم اطلق الفنان حمد القطان العنان للغناء وقدم اغنيته «يا ناعم العود»، وقد شكلت بايقاعها حالة من البهجة في المسرح، ليؤدي بعدها الاغنية الشهيرة «بتروحلك مشوار» ولكن على طرقة الايقاع البحري.

كما أطلق على المسرح الفنان جمال الردهان ليحكي عن محافظة حولي ودورها الثقافي الرائد، من خلال المسارح الموجودة فيها ودور السينما، وكيف كانت المحافظة تستقبل كبار النجوم العرب في مسرح «سينما الاندلس» الذي استقبل أم كلثوم، فيروز، عبدالحليم حافظ، وردة وغيرهم، فضلا عن المعالم الحضارية والثقافية مثل المركز العلمي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، فضلا عن ان هذه المحافظة تعد كالجامعة العربية نظرا لان معظم الجاليات العربية تعيش فيها بسلام.

بعدها اطلت الفنانة شيماء لتغني للجمهور «يا ناس دلوني درب السنع وين» مع لوحة فلكلورية رائعة زينتها البوشية والازياء التراثية، ثم انتقلت الى اغنية «بالعون» ليشهد المسرح بعدها حضور مجموعة من الفنانين الشباب منهم فهد البناي، محمد رمضان، عبدالله النصار، واحمد خاجي، الذين تحدثوا في مشهد درامي عن معالم المحافظة، ليدخل بعدها الفنان جاسم محمد الى المسرح مغنيا «هواك خلاني»، و«فدوة لك»، وقبل الختام اعتلى خشبة المسرح الفنان حسن البلام ليقدم زهرية مليئة بالمعاني الجميلة ليطلق بعدها الفنان مساعد البوشي العنان ويقدم اغنية «يابو فهد» و«دروب خلي»، ويكون مسك الختام بصوت كافة الفنانين في اغنية «انا كويتي» ليسدل الستار على أمسية فنية وطنية من الطراز الرفيع.

الحفل حضره جمهور كبير تقدمه محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف، ومحافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا، وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي وحشد من الجمهور، حيث استهل بعزف النشيد الوطني والقرآن الكريم، وبعدها اعتلى المسرح مقدمو الحفل الاعلامي عامر العجمي والمذيعة سودابة علي، وتم عرض فيلم عن جائزة محافظة حولي للتميز واهدافها وبعض مشاهد التكريم في الاعوام السابقة.

والقى المحافظ الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف كلمة هنأ في مستهلها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين والشعب الكويتي بالاعياد الوطنية بمناسبة الذكرى 57 للعيد الوطني و27 لعيد التحرير والذكرى الثانية عشرة لتولي حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد، داعيا الله ان يديم نعمة الامن والامان على الكويت واهلها، وقال: ان هذه الجائزة اصبح لها اهمية في تحفيز الكوادر والطاقات الكويتية على الانجاز، مشيرا الى انها اثبتت قدرتها واصبحت من العوامل المهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في جعل الكويت محط انظار العالم في جميع المجالات، مشيرا الى ان من حصل عليها هم كوكبة من ابناء الوطن بذلوا الجهد والعطاء لتحقيق انجازات محلية وعالمية فاستحقوا التقدير.

وشهد الحفل تكريم كوكبة من المبدعين في كافة المجالات الفنية والرياضية والطبية والعلوم والرياضة، وعدد من المخترعين، والذين رفعوا علم الكويت في المحافل العالمية، وكان في مقدمة المكرمين محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا، الفنان القدير ابراهيم الطلال، المطرب الراحل عوض دوخي، الفنان القدير، جاسم النبهان، الراحل غريد الشاطيء، عبدالمحسن المهنا، الفنان التشكيلي سامي العلي، و«المرعب» جاسم يعقوب، الفارس الاسمر فتحي كميل، وغيرهم.