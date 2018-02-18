“لابا”… “للكويت تحية” في أعيادها الوطنية

يستعد كورال “التراث العربي” في اكاديمية “لوياك” للفنون الادائية “لابا” للاحتفال بأعياد الكويت الوطنية، عبر حفل بعنوان “للكويت تحية”.

يقام الحفل في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية.

وسيقدم الكورال مجموعة اغنيات كويتية وطنية واخرى تراثية من الزمن الجميل، بمشاركة جيلين من المغنين بعد ان انضم الى الكورال عشرون طالبة من المدرسة الاكاديمية الاميركية للبنات، ليصل عدد افراده الى اربعين مغنيا وموسيقيا بقيادة المايسترو يوسف بارا ونسرين ناصر.

وقالت ناصر: نحرص في اكاديمية “لابا” على تدريب الشباب على الغناء والعزف وربطهم بالتراث الموسيقي الكويتي والعربي، وعلى مدار العام تتاح لهؤلاء الشباب الكثير من الفرص، لصقل مواهبهم والتعبير عن انفسهم وخوض تجربة الجمهور، من خلال الحفلات التي تنظمها “لابا” مع شركائها سواء “حديقة الشهيد” او المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

مضيفة: اهم ما يميز هذه الحفلات هو تذكير الجمهور بتراثنا الموسيقي الثري.

كما عبرت نسرين عن سعادتها بمشاركة ابناء “لابا” دائما في مختلف المناسبات الوطنية للكويت، وقالت بالتأكيد نحن سعداء بان تكون لنا مشاركة في اعياد الكويت الوطنية، وان نوجه لها تحية بالموسيقى والغناء باصوات وعزف اربعين شابا وفتاة.. وبهذه المناسبة نهنئ الكويت قيادة وحكومة وشعبا باعيادها الوطنية، متمنين لها الامن والازدهار لتبقى دائما بلاد العرب.. ولؤلؤة الخليج.

عن جديد “لابا” في الفترة المقبلة اشارت ناصر الى ان الاستعدادات تجري حاليا لاطلاق موسم غنائي حافل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة من خلال الحفلات والمهرجانات، على ان يتم الكشف عن تفاصيل هذه الفعاليات لاحقا.