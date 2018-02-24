لاعب يتحول إلى لص

بيونغ تشانغ-رويترز: اتهمت الشرطة في كوريا الجنوبية رياضيًا كنديًا، يقيم بمعسكر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية، بسرقة سيارة في ساعة مبكرة من صباح امس.

وقال مسؤول في الشرطة، إن الرياضي وزوجته ومدير أعماله، ركبوا سيارة لا تخصهم كانت متوقفة بعد أن نزل منها ركابها دون إيقاف المحرك.

وأضاف المسؤول أن مدير الأعمال تولى قيادة السيارة قبل أن توقفه الشرطة بعد ذلك، واتهم مدير الأعمال بالقيادة تحت تأثير الكحول إلى جانب السرقة.

وأشار المسؤول إلى أن نتائج التحقيق سترسل إلى سلطات الإدعاء فور الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وفي مؤتمر صحفي، قال كريس أوفرهولت، رئيس البعثة الكندية في الدورة، إنهم على علم بالواقعة، لكنه رفض تأكيد هوية الأشخاص الثلاثة.

وأتم المسؤول الكندي: «لن نتمكن من الإدلاء بأي تعليقات جديدة قبل أن نعرف نتائج التحقيق».