اندماج “أحرار الشام” و”نور الدين زنكي” في “جبهة تحرير سورية” ودعم تركي لـ 11 فصيلاً

عواصم – وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الولايات المتحدة تُقدم على خطوات من شأنها تقسيم سورية، عبر استخدام تنظيم “حزب الاتحاد الديمقراطي”، داعياً إياها إلى عدم اللعب بالنار.

وقال لافروف في كلمة بمؤتمر “فالداي” الدولي بموسكو، إنّ بلاده تراقب بقلق الخطوات الأميركية الرامية لتقسيم سورية، وتحركاتها شرق نهر الفرات والمناطق القريبة من الحدود التركية والعراقية، مطالباً الإدارة الأميركية بالإقدام على خطوات من شأنها التأكيد بأن هدفها الوحيد في سورية هو مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ودعا الولايات المتحدة إلى عدم اتباع سياسات تخدم مصالحها الآنية في سورية، معتبراً أنّ تعامل واشنطن مع “حزب الاتحاد الديمقراطي” ألحق أضرارا بعلاقاتها مع أنقرة، كما دعا الولايات المتحدة “إلى الإقدام على خطوات من شأنها مراعاة مصالح الشعب السوري كافة بما في ذلك الأكراد، وندعوها أيضاً لسحب وحداتها العسكرية من جنوب سورية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنّ بلاده تتفهّم قلق تركيا من الخطوات التي تخطوها الولايات المتحدة في الداخل السوري، مضيفاً إنّ الولايات المتحدة تُقدم على خطوات في سورية، تخلو من الرؤية المستقبلية، وتستغل قسماً من النفوذ الكردي في البلاد.

ميدانياً، استهدفت قوات النظام السوري، أمس، بالغارات والمدافع والصواريخ الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعة 44 قتيلاً مدنياً، بينهم 20 في دوما، و250 جريحا، بعد تعزيزات عسكرية مكثفة تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة.

وفي دوما التي تعرضت بدورها للقصف، رأى شاهد عيان خمسة أطفال غطى الغبار الناتج عن القصف وجوههم في المستشفى، وهم يبكون من الخوف، وقد أعطاهم المسعفون البسكويت لتهدئتهم، إلا أنهم استمروا بالبكاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام” بعدما استكملت تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة بالتزامن مع مفاوضات “بين قوات النظام والفصائل المعارضة” الهدف منها خروج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، معتبراً أن بدء الهجوم مرتبط بفشل هذه المفاوضات، لكن “جيش الإسلام”، الفصيل الأقوى في الغوطة ويضم 10 آلاف مقاتل، ينفي مشاركته في أي مفاوضات.

وقال مدير المكتب السياسي في “جيش الاسلام” ياسر دلوان، “لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام”، و”اذا اختار النظام الحل العسكري مرة أخرى سيرى ما يسوغه في الغوطة الشرقية”، مضيفاً “الغوطة عصية على النظام”.

وعلى جبهة أخرى في سورية، ذكر الإعلام الرسمي السوري، أن قوات موالية للنظام ستدخل إلى منطقة عفرين التي تشهد منذ شهر عملية عسكرية بدأتها تركيا ضد المقاتلين الأكراد، وتزامن ذلك مع مفاوضات بين الأكراد والنظام قد تؤدي إلى تدخل قوات النظام في عفرين، إلا أن أنقرة أكدت أن ذلك لن يمنعها من مواصلة عمليتها.

وذكرت وكالة “سانا” أن “قوات شعبية ستصل الى عفرين خلال الساعات القليلة المقبلة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي”.

في المقابل، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة على عمان، من أي دعم قد تقدمه القوات الحكومية للأكراد، مؤكدا ان ذلك لن يمنع تركيا من مواصلة عملياتها في عفرين، فيما اعتبر رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن التوصل لاتفاق حول عفرين من شأنه ضمان وحدة سورية.

إلى ذلك، أعلنت حركة “أحرار الشام” وحركة “نور الدين زنكي” اندماجهما في “جبهة تحرير سورية”، في محاولة على ما يبدو لاستباق اشتباك أوسع محتمل مع المعارضين شمال غرب البلاد، فيما كشفت مصادر في المعارضة السورية بأن تركيا ستدعم عسكريا 11 فصيلا من الجيش الحر في إدلب بالمناطق الخارجة عن سيطرة “جبهة النصرة”.

وفي تطور آخر، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في تشكيل نقاط مراقبة جديدة في مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب، شمال غرب سورية.