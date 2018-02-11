“لا تلعب” مع نوال في “عيد الحب”

تطرح المطربة اللبنانية نوال الزعبي اغنية جديدة في “عيد الحب” بعنوان “لا تلعب معايا” من الحان طلال، وكلمات خالد المريخي وتوزيع حسام كامل، اما الكليب فصوره المخرج وليد ناصيف.

واعربت الزغبي عن فرحتها بهذه الاغنية التي تعتبرها هدية حب مميزة للمحبين، وتؤكد نوال انها تهدي الاغنية لكل محب وتنصحه الا يلعب مع حبيبته، وان يكون صادقا.

المخرج وليد ناصيف، قال ان الكليب الذي تم تصويره في لبنان، بمثابة اقتناص لحظة الحب والجمال من نجمة تحب وجهها الكاميرا، ويسهل تصوير ملامح الحب والفرح فيه بسهولة ومتعة.

وعن الاغنية يقول ناصيف، يحرض اللحن والكلمات المخرج على توسيع مخيلته للذهاب الى اماكن بعيدة، وقد صورنا عملا على مستوى رفيع.

الاغنية التي تم تسجيلها وتصويرها باشراف خالد ابو منذر المشرف العام على اعمال الموسيقار طلال، ستبث ابتداء من يوم “عيد الحب” على مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ومختلف منصات الموسيقى العربية والعالمية.