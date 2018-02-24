عواصم- وكالات: أكدت السلطات اللبنانية انها تسلمت من السلطات السورية المشتبه بتورطه في جريمة قتل الخادمة الفلبينية التي عثر على جثتها داخل ثلاجة في الكويت مطلع الشهر الحالي، على ان يحاكم في لبنان.

وذكر مصدر قضائي لبناني ان “لبنان تسلم من السلطات السورية صباح الجمعة الفائت المواطن اللبناني (ن. ع. ع) بعدما كانت قد أوقفته وزوجته السورية (م. ح) في دمشق بناء على مذكرة صادرة عن الانتربول للاشتباه فيهما بقتل الخادمة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاماً).

وأوضح المصدر القضائي أن دمشق “احتفظت بالزوجة كونها سورية الجنسية”، بينما “أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف احتياطية بحق الزوج وطلب من الكويت تسليمها ملفه القضائي لمحاكمته على أساسه”.

وردا على سؤال حول امكانية تسليم المتهم الى الكويت، قال المصدر القضائي: ان “القوانين اللبنانية والدولية لا تجيز تسليم مواطن مطلوب من بلد اخر مهما كانت جريمته، انما تلتزم بلده بمحاكمته حتما”.

وفي مانيلا، رحب القصر الرئاسي الفلبيني باعتقال المتهم اللبناني، ونقلت وسائل اعلام فلبينية عن سفير مانيلا في الكويت ريناتو فيلا قوله ان “المتهمين سيحكمان بالاعدام شنقا في الكويت اذا ثبت ادانتهما بقتل الخادمة”، معربا عن شكره للكويت ولبنان على ضبط المشتبه به، ومتوقعا طلب السلطات الكويتية تسليمها (ن. ع) لمحاكمته.

من جهة اخرى، كشف السفير الفلبيني في البلاد ان سفارته تلقت نحو 6 الاف شكوى في العام 2017 من عمال فلبينيين تعرضوا لاساءات في المعاملة، مشيرا الى ان الرئيس رودريغو دوتيرتي كلف المكتب الوطني للتحقيقات بجلب المسؤولين في الفلبين عن ارسال الخادمة المتوفاة الى الكويت.