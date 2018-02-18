بيروت – “السياسة”:

في إطار سعي الحكومة لإقرار موازنة 2018 قبل الانتخابات النيابية المقبلة، يعقد مجلس الوزراء اليوم، في قصر بعبدا جلسة له برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، للبدء بمناقشة مشروع الموازنة، في إطار جلسات متتالية، ليصار بعدها إلى إحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه، في حين لم تجزم مصادر نيابية، كما أبلغت “السياسة”، بإمكانية إقرار الموازنة قبل مايو المقبل لأسباب كثيرة، في مقدمها انشغال المكونات السياسية والنيابية بالتحضيرات للانتخابات النيابية التي باتت تتقدم على سواها من الاستحقاقات.

وفي هذا السياق، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً، اليوم، يعلن فيه أسماء مرشحي حركة “أمل” للانتخابات النيابية والذين سيكونون وفق معلومات “السياسة” على الشكل التالي غازي زعيتر-بعلبك الهرمل، سالم زهران ومحمد الخواجة-بيروت الثانية، أيوب حميد وعلي بزي-بنت جبيل، ياسين جابر وهاني قبيسي-النبطية، فادي علامة-بعبدا، نبيه بري وميشال موسى وعناية عز الدين وعلى خريس وعلي عسيران-صور الزهراني، ابراهيم عازار-جزين، محمد نصرالله-البقاع الغربي، راشيا وعلي حسن خليل وقاسم هاشم وأنور الخليل-مرجعيون حاصبيا.

وفي الإطار ذاته، أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون، أن “الانتخابات حاصلة ولن يوقفها شيء والعملية الإجرائية بدأت، من خلال بدء مرحلة تقديم الترشيحات، مشيراً إلى أن خيارات التحالفات اليوم، سيما بالنسبة للتيار هي أوسع من غيرها، متوقعاً حصول مفاجآت.

وأشارت مصادر نيابية في تكتل “التغيير والإصلاح” لـ”السياسة” إلى باب التحالف مع “حزب الله” مفتوح، لكن هناك صعوبة كبيرة في التحالف مع “أمل”، معتبرة أن هناك توجهاً واضحاً للتحالف مع تيار “المستقبل” في الكثير من الدوائر، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع القوات اللبنانية، وإنما لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.