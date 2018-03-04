بيروت – “السياسة”:

بانتظار القرار الذي سيصدره اليوم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، بما يتصل بقضية المسرحي الموقوف زياد عيتاني بعد تسلمه ملف التحقيق من شعبة “المعلومات”، لا تزال أصداء الفضيحة المتصلة بها، بعد كشف تورط المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، في فبركة تهمة العمالة بحق عيتاني، ترخي بثقلها على الساحة الداخلية وتتصدر واجهة الاهتمامات، بعدما دخلت بقوة في بازار الانتخابات النيابية وما أثارته من ردود فعل، أجمعت على أن ما تكشف عن هذه الفضيحة يدين الحكومة والأجهزة الأمنية، وسط مطالبات باستقالة المتورطين في هذه القضية، بعد اعتراف المقرصن أنه قام بفعلته بطلب من المقدم الحاج.

ودعا رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، إلى “الابتعاد عن ضجيج السياسة والأفلام البوليسية المرفقة، عيتاني ـ حاج، إخراج أمن الدولة أخوان”.

وقال جنبلاط لـ”ال.بي.سي.”، “ليس هناك كلمات كافية لوصف هذه الفضيحة، في غير بلدان يتسترون على الفضيحة ويستقيل أحدهم وهنا العكس”.

وطالب النائب ابراهيم كنعان، عضو تكتل “التغيير والإصلاح” بأن “يأخذ التحقيق مجراه في قضية عيتاني، دون ادخال الملف في الزواريب الانتخابية والحملات المختلفة”، مشدداً على أنه “لا يجوز التشكيك بأي جهز أمني”.

أما عضو المكتب السياسي في “حزب الكتائب” سيرج داغر، فاعتبر أن قضية عيتاني مجسم عن أداء هذه السلطة، بحيث استيقظنا يوماً لنجد أنه متهم بالتعامل مع اسرائيل والمحاضر مفصلة من دون أن نفهم شيئاً.